Sofía Reyes alza su voz en contra de la explotación infantil en la industria textil La cantante criticó el oscuro secreto que esconden grandes marcas en el mundo de la moda, el cual afecta a millones de niños en todo el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un mundo globalizado donde las fábricas están en una carrera para proporcionar moda barata y en tiempo récord, los niños a menudo están involucrados en la cadena de suministro. Por esta delicada situación, la cantante Sofía Reyes quiso alzar su voz para defender los derechos de los pequeños. La intérprete de 27 años publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que compartió un artículo publicado en enunaveganaporelmundo.com sobre la dura realidad que viven millones de niños en el mundo que son explotados en la industria textil e hizo un llamado a la caridad y la empatía. "Leí este artículo que habla sobre la explotación detrás de la ropa y me parte el alma. Soy bastante ignorante del tema y me voy a informar más porque en mi/nosotros está el cambio", escribió en sus historias. "Más empatía, más amor", añadió. Sofía Reyes Credit: Instagram / Sofía Reyes Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en el mundo en el 2020, 160 millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil; de los cuales 79 millones realizan trabajos peligrosos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al trabajo infantil como "el cual el niño es demasiado joven – trabajo realizado por debajo de la edad mínima requerida – o que, debido a su naturaleza o condiciones perjudiciales , se considera totalmente inaceptable para los niños y está prohibido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niño trabaja en fábrica Credit: Photo by Ziaul Haque/NurPhoto via Getty Images Dicho estudio revela que en las regiones de Asia y el Pacífico y en América Latina y el Caribe, el trabajo infantil ha disminuido de forma constante desde 2008. Sin embargo, en el África Subsahariana no se han podido realizar progresos similares. Además, resalta que el caso de niños es más frecuente que en niñas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Reyes alza su voz en contra de la explotación infantil en la industria textil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.