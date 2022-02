Exclusiva: Sofía Jirau brilla en Premio Lo Nuestro y cuenta planes para celebrar su cumpleaños 25 Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down que posó para Victoria's Secret, habló con People en Español sobre cómo ha podido alcanzar sus metas y otro gran sueño que pronto cumplirá. ¿Cómo celebrará sus 25 años? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Jirau, la modelo puertorriqueña con síndrome de Down que hizo historia al posar para Victoria's Secret, deslumbró en su paso por Premio Lo Nuestro. La carismática rubia de 24 años habló con People en Español sobre cómo ha logrado sus sueños y cómo sigue rompiendo barreras para otras personas con discapacidades. "Estoy mostrando al mundo entero que todos pueden modelar y se pueden cumplir sus sueños", dice. "Estoy contenta, agradecida y megafeliz", añade Jirau sobre esta etapa en su vida. La modelo espera con su ejemplo motivar a otras personas que estén enfrentando retos de salud o personales a no rendirse y luchar por lo que anhelan. "Yo inspiro a todo el mundo a que sueñen en grande", afirma. En el 2020 logró otro gran sueño al hacer su debut como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York. Su próxima meta es modelar en Europa. A finales de marzo la joven cumple 25 años y celebrará con su familia en París, frente a la torre Eiffel, como siempre lo imaginó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Jirau Credit: (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images) La modelo agradece el apoyo incondicional de su familia y de su novio. "Me quieren y me aman", dice sobre su círculo más cercano. Otra meta por alcanzar es convertirse en actriz y "bailar en un escenario". En su cuenta de Instagram, ya tiene más de 500 mil seguidores y comparte poderosos mensajes de amor propio. ¡Sin duda todo lo que visualiza lo logra!

