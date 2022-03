Sofia Jirau: ¡nueva embajadora de L'Oreal en el Caribe! Siguen los logros y proyectos para la modelo puertorriqueña con síndrome de Down quien ya conquistó las pasarelas de Victoria’s Secret. ¡Entérate de su nuevo nombramiento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofia Jirau no pierde un minuto para seguir cumpliendo sueños y dar al mundo lo mejor de su imagen. Su reto como ser humano es abogar siempre por la inclusión y mostrar las infinitas posibilidades en su carrera inspirando a millones. Ayer en su cuenta de Instagram anunció oficialmente que tiene una nueva campaña con la prestigiosa marca de belleza L'Oreal quien la ha nombrado embajadora para la zona del Caribe "Celebro otro paso importante en mi carrera" dijo Jirau quien compartió preciosas fotos vestida de rosa y en un set decorado con flores del mismo tono. ¡Es un paso gigante! Sofia Loreal Credit: Cortesia Sofia Jirau Sofia dijo que modelará y promocionará 4 productos para la marca: maquillaje, cabello, fragancias y cuidado de la piel. Trabajará tanto con su equipo como con el equipo de L'Oreal para participar en la estrategia de la marca y la mejor manera de promocionar los productos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN L'Oréal Caribe, Inc. fue fundada en 1984 y las oficinas principales se encuentran en Puerto Rico. L'Oréal Caribe incluye la región del Caribe con un mercado de 25 islas. Durante el evento de lanzamiento como embajadora también la vimos posar con los ejecutivos de la marca, celebrar sus logros y contagiar con el entusiasmo de sus planes a todos los asistentes. Rosas Sofia Loreal Credit: Cortesia Sofia Jirau Un dato bello del evento de lanzamiento es que aparte de las rosas que decoraban el salón, al momento de firmar su contrato y como gesto especial para celebrar su logro también le obsequiaron otras que venían cada una con una notita adjunta de una admiradora. Escritas a mano, contenían mensajes de apoyo, cariño y felicitación que demuestran lo que su carisma, pasión y energía representan. Y el último detalle para la preciosa modelo boricua quien está próxima a festejar su cumpleaños número 25 y parte para Europa, fue una gran torta decorada con Happy Birthday y velitas que sopló encantada. Sofia Jirau torta Credit: Cortesia Sofia Jirau ¡Felicidades adelantadas Sofía! Estaremos pendientes de casa paso en tu gira por Francia, Italia y España.

