Sofia Jirau deslumbra con espectaculares fotos modelando bajo el agua La primera modelo con síndrome de Down que posó para Victoria's Secret causó sensación con una fabulosa campaña de una marca de trajes de baño. ¡Mira qué fabulosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Jirau sigue conquistando corazones con su belleza y dulce personalidad. En esta ocasión causó sensación en las redes sociales al compartir los resultados de su más reciente sesión de fotos en traje de baño para una nueva campaña. La modelo boricua con síndrome de Down, quien es además la recién nombrada embajadora de L' Oreal en el Caribe, publicó un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram agradeciendo a su equipo por el arduo trabajo en este proyecto junto a la línea de ropa de baño Mare Cheia Swimwear. "Fluye y sé tú. Esta sesión de fotos fue un reto, pero todo una experiencia. ¡Alavett el resultado final! Gracias a @laurielizphotography por capturar este momento y hacerlo realidad. Gracias @getreadywithnylma por mi maquillaje espectacular waterproof. Gracias @mcswimwear por mis dos bellos trajes de baño color blanco. ¿Cuál fue tu foto favorita?", fue el mensaje que Jirau usó en la publicación. Sofía Jirau Sofía Jirau Sofía Jirau Left: Credit: Instagram Sofía Jirau / Photo by Laurie Liz Center: Credit: Instagram Sofía Jirau / Photo by Laurie Liz Right: Credit: Instagram Sofía Jirau / Photo by Laurie Liz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un día antes de revelar los resultados, la joven de 25 años, quien también formó parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español de este año, publicó un video del detrás de cámara en el que expresó su emoción por haber modelado bajo el agua por primera vez. "Mi primera vez modelando bajo el agua. Este fue el Behind the Scenes, así que ya se pueden imaginar como serán las fotos. ¡Estén pendientes, mañana te revelo las fotos finales!", comentó. ¡Qué bellas quedaron las fotos!

