¡Sofía Jirau enciende las pasarelas de Los Ángeles Fashion week! La modelo boricua con síndrome de Down sigue conquistando sueños y corazones. Los diseñadores angelinos se rindieron ante su encanto. ¡Mira sus looks fabulosos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 24 años Sofía Jirau no se detiene. Los límites no existen para cumplir sus sueños. En días pasados luego del éxito en la pasarela de Victoria's Secret como primera modelo con síndrome de Down en participar en este famoso evento, se desplazó a Los Ángeles para asistir por primera vez a su famosa Fashion Week. Aquí te traemos los detalles de su participación en este evento que congrega varios creadores de moda que la invitaron a formar parte de sus pasarelas donde demostró su gracia y talento innato. Fueron tres noches de fantasía que esta simpática chica gozó con toda su energía. La primera fue en la pasarela de Nathalia Gaviria quien la presentó como toda una "Power House Queen" en su pasarela Arts Fashion Así también lo compartió Sofía encantada con su look y realmente preciosa: Por otra parte, el diseñador de origen mexicano Jonathan Guzman quien está radicado en Los Ángeles también la invitó a su pasarela donde brilló con una de sus creaciones. Con este traje negro maravilloso del mencionado diseñador mexicano Sofía lució divina para otra velada en California. Además llevó un maquillaje en tendencia con los ojos decorados con chispas de cristales. Y finalmente, luciendo un sensual traje rojo satinado de dos piezas y mostrando sus horas de trabajo en el gimnasio con tremendo cuerpazo, caminó con total aplomo la pasarela de la diseñadora Bree Billiter para su marca Bree Original Designs. Y así cerró con broche de oro la serie de pasarelas y diversión en LA. Y como las sorpresas no tienen fin, también cumplió el sueño de conocer a otra joven bella y talentosa que admira mucho. Se trata de la fabulosa actriz de origen colombiano y canadiense Sofía Carson quien la invitó a visitarla en su estudio durante un ensayo informal. La camaradería y buena onda entre ambas chicas no se hizo esperar. Cantaron, sonrieron y hasta compartieron secretitos para lucirse aún más ante las cámaras: Y así se despidió de Los Ángeles Sofía Jirau quien nos seguirá sorprendiendo semana tras semana con su agenda plena de actividades, además desde cualquier lugar del mundo. Para seguir festejando, hoy 21 de Marzo es una fecha muy especial para Sofía Jirau pues se conmemora con orgullo el día mundial del Síndrome de Down y como toda una guerrera Sofía es el ejemplo perfecto para demostrar que todo es posible para ella y tantos seres humanos especiales que tienen esta condición genética. Desde su plataforma como influencer famosa aboga por la inclusión para que la educación, la participación y la igualdad de oportunidades sean posibles para todos. Con su tenacidad y logros ella es prueba absoluta de que sí se puede. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siguiendo la tradición de este día muchos famosos hoy se solidarizan para mostrar admiración y empatía postrando fotos en sus redes sociales luciendo calcetines a rayas de diferentes pintas y colores. Los calcetines simbolizan los cromosomas del par 21. Aquí algunos de ellos: Nacho Lozano y Carlos Robles de Hoy Día posaron elegantes y divertidos con un bello mensaje: Elva Saray presentadora Telemundo Acceso Total muy a su estilo y forma con la causa: Manuel Cabrera actor hispano de Hollywood también dijo presente: La diversidad es hermosa y atrevida. ¡Aquí estamos y festejamos! ¡Ser diferente es ser único! Estaremos pendientes de Sofía Jirau y sus próximas aventuras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Sofía Jirau enciende las pasarelas de Los Ángeles Fashion week!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.