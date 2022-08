Este consejo de Sofía Jirau es infalible ¿lo pones en práctica? La modelo e influencer se sincera con sus miles de seguidores con estos simples y efectivos secretos de belleza y estilo ¡No te los pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nos encanta empezar la semana con los mensajes motivacionales e inspiradores de Sofía Jirau. Cada lunes la influencer de 25 años, quien se hizo famosa por ser la primera modelo con síndrome de Down en participar en una pasarela de Victoria's Secret. Hoy como cada semana saluda a sus miles de seguidores con frases alentadoras y positivas, con consejos auténticos enfocados en aumentar nuestra autoestima. Jirau ha demostrado con su ejemplo, sus mensajes y sus logros que hay que soñar y trabajar sin descanso para lograr los sueños y por eso no nos sorprenden sus triunfos. Sofía Jirau Digital Cover Credit: Foto por Ciro Gutiérrez/@ciroinfocus; Peinado y Maquillaje: Natalia Mejia/@nataliamejia.beauty usando Chanel; Estilista: Reading Pantaleón/@readingp; Asistente de Estilista y Peinado: Gio Paulino/@giohairmakeup La boricua formó parte de la lista de los 50 más bellos de People en Español de este año, ha sido recién nombrada embajadora de L' Oreal en el Caribe, y hace poco publicó en su Instagram un carrusel de fotografías fabulosas posando bajo el agua para la línea de ropa de baño Mare Cheia Swimwear. ¿Cómo logra Sofía Jirau todo esto? Por su talento y carisma, por su personalidad que conquista pero también porque vive su vida sintiéndose hermosa en su propia piel y practicando un truco de belleza infalible que aquí nos comparte y que es el punto de partida del éxito personal: cultivar el amor propio, seguir lo que nos hace felices y lucir lo que nos gusta. Estos consejos podrán parecer muy básicos, pero es precisamente en esa sencillez tan clara y lógica donde se da la magia. Nada mejor que escuchar a Sofía en sus propias palabras para aconsejarnos en cualquier día en que no la tengamos clara ni en cuestiones de estilo ni en materia de autoestima: "Mi niña para que te sientas linda...", inicia así el video en redes, "Tienes que ponerte lo que a ti te gusta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y prosigue: "Si te gusta el maquillaje ¡Úsalo!…"Pero si no te gusta ¡ Eso no importa!", concluye sin encasillar a nadie en estereotipos o normas. "Porque tú tienes la belleza", afirma. "Y eres ya muy bella", agrega. Sofia Jirau Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Y en cuanto a estilo se refiere opina: "Si te hace muy feliz estar en tacones, ¡Úsalos!", advierte. "Pero si te encanta estar en tenis, ¡Úsalos también!", remata. Y aquí la parte más importante e inspiradora cuando afirma: "Porque eso te hace ver bien bella" y remata con uno besos y la frase: "Lo importante es que te ames a ti misma…¡Y que demuestres quién eres tú!" ¡Ánimo para todas en este lunes! Vamos a ser nosotras y a darnos una gran dosis de amor propio

