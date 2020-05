El retoque estético de Sofia de Suecia Analizamos el cambio que se ha hecho la ex modelo y princesa con un experto en dermatología cosmética. By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Quizás no has oído hablar mucho de ella, pero con permiso de la reina Letizia de España y Kate Middleton, la princesa Sofía de Suecia es una de las más bellas y estilosas de la realeza europea. Siguiendo sus últimas apariciones públicas nos hemos dado cuenta de un pequeño retoque que se ha hecho en la cara y no, no se trata de botox o rellenos. La duquesa de Värmland solía tener dos lunares con mucho volumen en el lado derecho de su rostro que solía cubrir siempre con peinados estratégicos. Pero hace dos semanas, cuando se estrenó como ayudante de enfermería voluntaria en un hospital sueco se recogió el pelo en una coleta y pudimos ver que los lunares ya no estaban. Hablamos con nuestro experto el cuidados de la piel, el Dr. Daniel Campos sobre el procedimiento para eliminar lunares si tú también estás pensando en hacerlo. Image zoom JUNE 06: Princess Sofia of Sweden participates in a ceremony celebrating Sweden's national day at the Royal Palace on June 6, 2019 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images ¿Cuál es el mejor procedimiento para eliminar este tipo de lunar? Aunque estamos acostumbrados a llamarle lunares a las lesiones con color café o marrón, también hay lunares sin pigmento extra y ese en mi opinion era el caso de la princesa Sofía de Suecia. Si bien hay muchas maneras diferentes de eliminar un lunar, la eliminación con láser sigue siendo una de las opciones más populares. Otras formas de tratamiento son con cirugía menor, cauterización, que es básicamente quemarlo con energía eléctrica, y hasta por congelación. Image zoom Photo by Jonas EKSTROMER / TT News Agency / AFP) / Sweden OUT (Photo by JONAS EKSTROMER/TT News Agency/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Es doloroso? No. No importa el método usado para eliminar el lunar, siempre se administra una anestesia local antes del tratamiento, lo cual permite que sea totalmente indoloro. Igualmente, se evalúa la sensibilidad del paciente antes de comenzar con el procedimiento para asegurarse de que sea cómodo. ¿Cuánto dura el procedimiento y la recuperación? En la mayoría de los casos el tratamiento promedio de eliminación de lunares dura aproximadamente 30 minutos, pero esto incluiría una discusión sobre el procedimiento y cómo cuidar su piel después. El tratamiento real dura 5 minutos o menos para cada lunar. En cuanto a qué esperar después, se le quedará una pequeña marca roja directamente sobre el área en que se eliminó el lunar, pero se aplica antibiótico tópico preventivo y un pequeño vendaje que se debe dejar puesto hasta la mañana siguiente. Esta marca roja se convertirá en una costra, que debe dejarse para que pueda caerse por sí sola, revelando una nueva piel rosada que ira tomando su color natural a medidas que pase el tiempo. ¿Deja algún tipo de cicatriz? La eliminación del lunar con láser es mucho menos invasiva, lo que significa que no es necesario cortar o coser la piel. También significa que la piel no necesita formar una cicatriz para sanar, lo que hace que la recuperación sea mucho más rápida y que la posibilidad que que quede una marca posterior es mínima. Vale la pena aclarar que personas propensas a crear queloide pueden desarrollar marcas con cualquiera de los métodos de eliminación antes mencionados así que es importante dejárselo saber al profesional que les hará el procedimiento para valorar cual es la mejor estrategia que seguir. ¿Cuándo puedo volver al trabajo? Podrá volver a trabajar directamente después de su tratamiento, pero si el lunar está en un lugar visible, las personas podrán notar que ha tenido un tratamiento en el área. ¿Cuándo puedo volver a usar maquillaje? Los pacientes deben esperar hasta que la costra del lunar se haya caído antes de comenzar a aplicar maquillaje sobre ella. ¿Te lo puedes hacer en cualquier época del año? La época del año no importa, lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que usar protector solar siempre, pero es más importante aún sobre el área del procedimiento ya que la piel nueva es extremadamente sensible y el no protegerla adecuadamente puede dar paso a la aparición de hiperpigmentación o mancha en el área.

