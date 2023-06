El look del día - junio 12, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del dia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Geraldine Bazán, Bárbara Bermudo, Jennifer López y Sofía Castro son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Look del dia Credit: Instagram En una nueva promoción de su marca de bebidas la cantante y empresaria compartió unas imágenes con un vestido rojo palabra de honor, con falda estructurada asimétrica decorada con plumas y sandalias minimalistas del mismo color, además de originales piezas de joyería. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bárbara Bermudo Look del dia Credit: Instagram Así de glamorosa asistió la conductora a la boda de Bárbara Serrano en París, con un diseño rojo pasión de escote profundo, falda voluminosa y apliques florales en el hombro. 2 de 10 Ver Todo Carolina Miranda Look del dia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La protagonista de Tierra de esperanza optó por este vestido de brillos plateados con escote profundo y pedrería bordada en la falda para la presentación de la telenovela en México. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sofía Castro Look del dia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images En la misma presentación de la telenovela Tierra de esperanza, vimos a la hija de Angélica Rivera eligió este sensual top de cristales brillantes sin espalda y una larguísima falda negra. 4 de 10 Ver Todo Eva Longoria Look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Muy sonriente, la directora de Flamin Hot estuvo en un visionado especial de la cinta en los Ángeles con este intrincado diseño negro de lentejuelas, apliques y transparencias. 5 de 10 Ver Todo Becky G Look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante participa en la banda sonora de Flamin Hot y estuvo en una presentación del filme con este coqueto vestido negro de Zuhair Murad, con aberturas en el abdomen. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gina Rodríguez Look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz, quien ha sido mamá recientemente, eligió este vestido midi negro de escote cuadrado, con un detalle drapeado y botones dorados para apoyar a sus amistades en la presentación de Flamin Hot. 7 de 10 Ver Todo Geraldine Bazán Look del dia Credit: Instagram Muy intrépida, la actriz montó en camello en el desierto del Sahara, ataviada con un cómodo pantalón beige, top del mismo tono, tenis y pañuelo en la cabeza. 8 de 10 Ver Todo Jessica Alba Look del dia Credit: Pierre Suu/WireImage La empresaria disfrutó de la final del abierto de tenis en París ataviada con este vestido de rayas anudado en e frente, que combinó con zapatillas blancas de plataforma, cartera azul marino, pendientes de aro y lentes de sol. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Look del dia Credit: Instagram Derrochando simpatía, la conductora posó con este minivestido satinado naranja de Rosé Concept y sandalias de tacón de Gucci durante el fin de semana. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - junio 12, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.