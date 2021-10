El look del día - octubre 1, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Castro, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con sus looks de este fin de semana. Marlene Favela, Eva Longoria y Sofía Castro son algunas de las famosas que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Demi Moore Demi Moore, look del dia Credit: 2021 Spread Pictures/The Grosby Group Captamos a la actriz llegando a un desfile de moda en Paría con este elegante look monocromático, que combinó con botas marrones de plataforma. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva longoria, look del dia Credit: Instagram/Eva Longoria La actriz mostró sus tonificadas piernas con este pantalón corto de mezclilla que combinó con un top azul y tenis blancos. 2 de 9 Ver Todo Sofía Castro Sofia Castro, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Superchic y moderna lució la actriz mexicana con este look de minifalda verde, camisa rosada y crop top. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Diane Kruger Diane Kruger, look del dia Credit: Jared Siskin/Patrick McMullan via Getty Images Comp princesa lució la actriz con este hermoso traje fucsia con los hombros al descubierto. 4 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La socialité acaparó miradas al pasearse con este ceñido set estampado que dejaba ver sus llamativas curvas. 5 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana alborotó las redes con esta imagen en la que deja al descubierto su estómago. ¿Qué te parece su look? 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 Dutch Press/The Grosby Group Como de costumbre, su majestad dio cátedra de estilo con su atuendo. 7 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba, look del dia Credit: Instagram/Ximena Córdoba La presentadora colombiana cautivó a sus seguidores con este minivestido tipo esmoquin que dejaba ver sus tonificadas piernas. 8 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B, look del dia Credit: 2021 KCS Presse/The Grosby Group La rapera acaparó todas las miradas al llegar a un desfile de moda en París con este extravagante abrigo de cuero con estoperoles. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

