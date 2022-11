Los secretos de Sofía Castro para lucir un cuerpo de infarto Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Secretos Sofia Castro cuerpazo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz celebró su 26 cumpleaños con una fiesta de disfraces en la que nos dejó boquiabiertos con su look de conejita de Playboy. Mira lo que hace la hija de La Gaviota y el Güero Castro para mantener así de esbelta. Empezar galería El despertar Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Castro vio un cambio radical en su cuerpo al participar en Mira Quien Baila (Univisión), donde perdió 5 kilos en 2 meses por las largas horas de entrenamiento, según le contó la actriz a la nutrióloga y entrenadora de fitness Dany De La Garza en una entrevista. Después de quedar segunda en la competencia, se empezó a cuidar mucho más. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dieta específica Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram La hija de Angélica Rivera sigue una dieta alta en proteínas y come 5 veces al día. Realiza ayunos de entre 14 y 16 horas que rompe con un jugo verde. 2 de 8 Ver Todo Desayuno y almuerzo Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram La actriz suele desayunar claras de huevo con pan integral. A media mañana disfruta de un poco de yogur griego acompañado de frutos rojos o de mantequilla de cacahuete. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Comida y cena Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Para comer, recurre a pescados de alto contenido proteico como el salmón o el atún, acompañado de verduras a la plancha y arroz integral o quinoa. 4 de 8 Ver Todo Sus caprichos Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Eso sí, los fines de semana a la mexicana le gusta darse sus gustos y disfrutar de un buen tequila o helado... dos de los elementos que estarían fuera de cualquier dieta de adelgazamiento. 5 de 8 Ver Todo Ejercicio físico Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Ninguna dieta daría resultado si no se acompaña de una rutina de ejercicio. En el caso de Sofía, ha confiado en el entrenador personal de celebridades Iván Cardenas, con quien realiza entrenamientos de fuerza 5 o 6 veces a la semana por las mañanas y unas tres noches de boxeo semanales. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alumna aplicada Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Castro asegura que no se salta los entrenamientos ni en fin de semana ni en vacaciones, sino que continúa con su exhaustiva rutina de ejercicios allá donde esté. Además, emplea suplementos nutricionales como proteína o creatina. 7 de 8 Ver Todo El resultado Secretos Sofia Castro cuerpo infarto Credit: Instagram Lo cierto es que la actriz presume de una vida saludable y equilibrada en cuanto a ejercicio y alimentación, sabe disfrutar dándose sus gustos y luce mejor que nunca. ¡A la vista está! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

