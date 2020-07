"Hace ocho días me los puse y sufrí". Sofía Castro revela cambio físico para verse más bella Con el fin de corregir un defecto, la hija de Angélica Rivera reconoció haber dado el paso. No es la primera vez que lo hace y reconoce que lo ha pasado mal. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 23 años le sobra todo, talento, fuerza y mucha belleza. Pero igual Sofía Castro sentía que necesitaba hacer un cambio en su físico y dio el paso. Así lo contó sincera y cariñosa, como es ella, en El break de las 7 donde fue entrevistada por Chiquinquirá Delgado. De niña se puso brackets y fue una etapa poco agradable para ella por las inseguridades que le creó. Así que la idea de volver a lo mismo no le hacía ni pizca de gracia. Por consejo médico ha tenido que dar ese paso y la actriz no tuvo problema en mostrar el resultado, además de contar cómo se siente. "Fue una decisión que me costó tomar", comienza después de enseñar cómo se ve. "Hace ocho meses me los puse y sufrí, no sabes, me dio una alergia, se me puso una boca gigante, yo lloraba y decía 'mamá ¡por qué me puse esto!", reconoce ahora entre risas. Image zoom Sofía Castro Facebook El break de las 7/Sofía Castro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No fue fácil pero tan solo los llevará seis meses para corregir lo que requiere ponerse en su lugar. Reconoce que su coquetería se vio un poquito afectada pero ya está resignada y ha aprendido una lección importante. "Aprendí eso de ¿cómo hay ese tabú de tener brackets y no te vas a ver bonita? ¿Por qué no? Hay que aceptarse, y pues ni modo, van a ser seis meses y por algo mejor", dijo sonriendo y positiva, como es ella. Además, la joven actriz confirmó que está viviendo en Miami con su mami, Angélica Rivera, con quien está pasando el confinamiento. Ella le abraza, le mima y le cocina rico, así que no todo ha sido tan malo. ¡Gracias por compartirlo querida Sofía!

