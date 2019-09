Sofía Castro, Cardi B y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Katie Holmes y Lili Estefan son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Sofía Castro Image zoom Mezcalent Superchic lució la actriz mexicana con este pantalón negro de cuero, de talle alto, que complementó con una sencilla camiseta y sandalias. Advertisement Advertisement Cardi B Image zoom Christian Vierig/GC Images La rapera se fue a París a disfrutar de la Semana de la moda y para asistir a un desfile eligió este look de falda gris oscuro a la rodilla, chaqueta con pronunciado escote que resaltaba su cintura y botines negros. Gwen Stefani Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images Getty Images for Fondation Prince Albert II Quedamos fascinadas con este fabuloso traje azul con cola de Elie Saab que portó la cantante durante una gala en Montecarlo. Advertisement Camila Cabello Image zoom Marc Piasecki/GC Images La cantante se encuentra en París dónde asistió a una entrevista radial ataviada con este atuendo monocromático de pantalón de talle alto, sexy croptop, suéter con botones y zapatos de punta. Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan Muy elegange lució la presentadora con este minivestido color camello que dejaba ver sus tonificadas piernas al igual que su escultural figura. Kris Jenner Image zoom Marc Piasecki/GC Images Muy elegante y sofisticada lució la matriarca del clan Kardashian/Jenner con este clásico conjunto negro de pantalón y chaqueta. Advertisement Advertisement Advertisement Olivia Culpo Image zoom Christian Vierig/GC Images Captamos a la modelo en las calles de París luciendo fabulosa con este minivestido verde tipo esmoquin, que combinó con un minibolso del mismo tono, zapatos blancos de punta y una boina muy parisina. Katie Holmes Image zoom Gotham/GC Images Vimos a la actriz luciendo más bella y radiante que nunca con este coqueto vestido maxi. La reina Letizia Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Su majestada lució muy cool y moderna con este pantalón negro de cuero, que complementó con un chaleco blanco y zapatos de punta. Advertisement Advertisement Advertisement Rita Ora Image zoom Pierre Suu/GC Images La cantante acaparó miradas al llegar a un desfile en París con este look monocromático de pantalón rojo, blusa, zapatos de punta y abrigo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

