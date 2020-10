Close

6 imágenes que demuestran que Sofía Castro y su mamá Angélica Rivera parecen gemelas Hoy la joven cumple 24 años ¡Felicidades! Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Castro apenas está haciéndose un nombre por sí sola en el mundo de las telenovelas, pero millones de fanáticos la siguen y la quieren desde hace mucho tiempo. Y es que cuando eres hija de uno de los productores de culebrones más importantes de México y de una de las actrices más populares, que además fue primera dama de México, es imposible que la mayoría de los mexicanos y fanáticos de las telenovelas no la conozcan desde que empezó a dar sus primeros pasos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su talento, que la ha llevado a participar en varias producciones, la joven que hoy está cumpliendo 24 años, también goza de una figura increíble y un rostro perfecto para ser una protagonista. Pero lo cierto es que esa belleza que posee no es ninguna sorpresa porque es lógico de que la heredó de su hermosa mamá. Aunque teniendo en cuenta que su tía es Verónica Castro, podríamos decir, que algunos de esos genes también vienen de parte de su familia paterna. Lo cierto es que mientras en más adulta se convierte Castro, mucho mayor es su parecido a su madre, incluso a veces parece su hermana gemela. Y por si te queda alguna duda, échale un vistazo a la foto que el par se tomó en la pasada entrega de los Premios Billboard de la Músca Latina. Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Image zoom Credit: Instagram/Sofía Castro Y para demostrarte que lo que decimos es cierto y que madre e hija parecen dos gotas de agua, buscamos seis imágenes que demuestran que Castro es el vivo retrato de su famosa y controversial mamá. Con estas hermosas fotos que encontramos en su página de Instagram, le queremos desear un feliz cumpleaños a la actriz. ¡Felicidades Sofía!

Close Share options

Close Close Login

Close View image 6 imágenes que demuestran que Sofía Castro y su mamá Angélica Rivera parecen gemelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.