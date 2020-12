Close

¡Wow! Este look de Sofía Carson es un sueño hecho realidad Desde el moño al maquillaje y por supuesto este increíble vestido de Prada convirtieron a la actriz colomboamericana en una nueva Audrey Hepburn Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y cantante Sofía Carson siempre nos sorprende en las alfombras rojas con su estilo clásico y atemporal. Femenina y elegante son dos adjetivos que la describen a la perfección, como una moderna Audrey Hepburn. Pero en esta ocasión, creemos que se ha superado. Para el estreno de su última película Songbird, en Beverly Hills, la colomboamericana escogió un maravilloso vestido color marfil de Prada que nos recuerda a la época dorada de Hollywood. Con un diseño intrincado, lo primero que llama la atención es el escote y los hombros, protagonizado por un cuello bordado con perlas y pétalos, que creaban un volumen delicado y etéreo, mientras una cortina de perlas y cristales caen en el frente y se entremezclan con los miles de flecos que recubren el cuerpo del traje. Image zoom Credit: Jesse Grant / Fotógrafo autónomo Un vestido que dio mucho juego a la actriz, quien no dudó en girar frente a los fotógrafos y mostrar así todo su esplendor. Como accesorios, la intérprete optó por aretes y sortija de diamantes, y recogió su característica melena azabache con raya partida en un moño bajo. En cuanto al look de belleza, hablamos con la maquillista Claudia Betancur, quien ha trabajado con Carson en numerosas ocasiones y nos dio su opinión como experta sobre el maquillaje que le realizó el artista Patrick Ta. "Es mi look favorito de Sofía, con los ojos en color cobrizo que es el que más le favorece a ella", cuenta la maquillista de celebridades. "Porque sus ojos son verdes y al tener un color opuesto con pigmentos rojos les hace parecer más claros. Le queda espectacular con ese vestido monocromático en color perla. Se le veía hermosa". Image zoom Credit: Jesse Grant / Fotógrafo autónomo Sobre la piel de la actriz, de naturaleza pálida añadió: "Solo tiene un poco de contorno para marcar las facciones pero el color del labio es muy natural, no tiene blush...". Respecto al trabajo de su colega de profesión con la actriz de ascendencia colombiana solo tiene elogios. "Me encanta porque Patrick es uno de los número uno en este momento y me encanta que haya tenido la oportunidad de trabajar con mi Sofi. Siempre es maravilloso. Es una niña muy dulce, muy tranquila, que sabe lo que le gusta lo que le queda bien y conoce bien su piel". Image zoom Credit: Jesse Grant / Fotógrafo autónomo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les pareció el vestido? Songbird es una historia de amor imposible situada en un escenario futurista, en el que el coronovirus ha evolucionado. Un trepidante thriller en el que Carson interpreta a Sara y que ya etsá disponible en diferentes plataformas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Wow! Este look de Sofía Carson es un sueño hecho realidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.