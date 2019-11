Sofía Carson estrena nuevo look: así se ve con el pelo corto By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sofía Carson se ha convertido en una de las actrices más importantes de Hollywood y no es para menos. A su corta edad, la artista de origen colombiano ha participado en exitosas películas para niños convirtiéndose en todo un ídolo para los más pequeños. Además de su talento, la joven nos cautiva cada vez que camina por una alfombra gracias a los que increíbles atuendos que porta y la forma tan elegante en que los luce. Ya sea con ropa un poco más casual o con los trajes más espectaculares, Carson siempre impacta. ¿Otra cosa que siempre lleva perfecta? Sin duda, su larga y brillosa cabellera. Cada vez que vemos a Carson en uno de sus personajes, alguna entrevista o en la alfombra no podemos evitar elogiar su melena, la que en muchas ocasiones lleva suelta y en otras recoge en los moños más perfectos y elegantes. Sin embargo, a la alfombra de la gala “La persona del año” de los Latin Grammy, la actriz llegó con un nuevo look que nos dejó sorprendidos, un moderno bob. ¿Y toda su cabellera? No podíamos creer que se cortó el pelo y tanto. Image zoom Michael Tran/FilmMagic Image zoom Michael Tran/FilmMagic Image zoom Noel Vasquez/Getty Images Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic for dcp Pero ya mirándola muy de cerca y analizándola detenidamente, pudimos darnos cuenta de que esto era solo un peinado. Así es, al parecer la joven quería experimentar otro look y de paso ver cómo luce con el pelo corto y tenemos que admitir que le queda de maravilla. Y es que, con ese rostro, es difícil que algo le quede mal. Aunque se vería bellísima con el pelo corto, tenemos que admitir que estamos felices que no se lo cortó porque disfrutamos mucho los diferentes peinados que siempre lleva, y eso solo se puede lograr con una melena larga. Advertisement EDIT POST

