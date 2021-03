Close

¡Sofía Carson arrasa en la alfombra roja de los Golden Globes! ¡Esto nos dijo la bellísima actriz en exclusiva acerca de su presencia en esta noche mágica! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada vez que Sofía Carson aparece en una alfombra roja, impacta con su clásica elegancia. La talentosa joven, quien se ha labrado año tras año un nombre propio en los ambientes más selectos de Hollywood, fue invitada a participar por segundo año consecutivo en la mágica noche de los Globos de Oro. La actriz de ascendencia colombiana estrenó el último año dos nuevas películas: Feel the beat y Songbird, y en apenas dos meses volverá a grabar un nuevo film, Purple Heart. Esto nos comentó en exclusiva antes de comenzar como conductora del show previo oficial de los Golden Globes 2021: "Este es el primer show de lo que se conoce como el awards season, o la temporada de premios. En medio de lo que estamos viviendo" dijo refiriéndose a la pandemia, "me parecía muy importante participar en un evento como éste, apoyando a la industria para volver a reconectar con la gente, aunque sea de manera virtual, mientras que todos soñamos que pronto logremos volver a la normalidad…", comentó. Image zoom Credit: IG Sofía Carson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El look elegido para esta ocasión fue, como siempre suele suceder al tratarse de Sofía Carson, sencillamente espectacular. Volvió a recurrir a su diseñador de cabecera, el genial italiano Giambattista Valli, quien le envió un vestido en dos tonos, rosa pálido y vino, en el que destaca una larga capa y un gran lazo al hombro. Este año, dos artistas por cuyas venas corre sangre latina, estuvieron nominados a los célebres premios: el actor y productor neoyorquino, nacido en Puerto Rico, Lin-Manuel Miranda y Anya Taylor Joy, la estrella de origen argentino que todo el mundo amó en la serie de Netflix The Queen's Gambit. El primero, nominado como Mejor Actor por Hamilton; la segunda, como Mejor Actriz en su papel de Emma, se llevó el premio a casa. ¡Felicidades!

