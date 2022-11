¿Apoyas la moda sostenible? ¡Amarás esta nueva colección hecha con materiales reciclables y tejidos artesanos! En la pasarela inaugural de Guatemala Fashion Week el colombiano Juan Pablo Socarrás presentó Achik'an, su nueva propuesta del proyecto “Historias hechas a mano” que nos invitó a vivir lo soñado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada Juan Pablo Socarrás presentó su última colección, en la pasarela inaugural de Guatemala Fashion Week. En esta interesante entrevista en vídeo verás los detalles de su propuesta desarrollada con la colaboración de artesanas de Colombia, Mexico y Guatemala. Las directoras del Museo Ixchel del Traje Indígena nos compartieron también sus impresiones y aporte para hacer del proyecto una realidad al involucrar las artesanas de la comunidad de Santo Domingo Xenacoj en Guatemala. Estas bellas artesanas unidas a la comunidad San Antonino Castillo Velasco en México y la de Sutatausa en Colombia pusieron toda su magia y maestría para hacer de cada prenda de la colección de Socarrás una propuesta soñada. "'Achik'an' se inspira en la cultura Maya compartida por México y Guatemala. Es una colección hecha para homenajear y celebrar a las mujeres que tejen y bordan a diario", nos dijo en Guatemala Juan Pablo Socarrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su proyecto "Historias hechas a mano" cuenta con el apoyo de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y con Coca-Cola Latinoamérica pues la colección no sólo involucra la maestría artesanal de las mujeres tejedoras sino un componente increíble de botellas, residuos plásticos y materiales reciclables creados a partir de procesos de suprareciclaje que se transforman como por arte magia en piezas vitales de la colección. Esta es una manera brillante por parte de Socarrás de impulsar el tránsito hacia la sostenibilidad en el ecosistema moda. perlas socarras Credit: Cortesia Socarras Achik'an se presentó en las fabulosas ruinas del templo de San José el Viejo en la ciudad de Antigua, Guatemala con una colección compuesta de 72 prendas y 16 accesorios, entre ellos exquisitos collares y diademas que parecen perlas y están hechos de papel maché creados en Ibagué, Colombia. También vimos preciosos pectorales de mostacilla realizados por comunidades en el Putumayo, y coloridas piezas bordadas a máquina por la comunidad Nachig en el municipio de Zinacantán, Chiapas. Socarras Credit: Cortesia Socarras No dejes de ver el video para contagiarte por la mística y fantasía de los diseños de este proyecto ejemplar que ha logrado impactar, de primera mano a 90 mujeres de Colombia, México y Guatemala. artesanas Credit: Kika Rocha Es un orgullo compartir iniciativas como estas basadas en la cooperación, la generación de oportunidades y la valoración de nuestras artesanas y sus artesanías como componentes imprescindibles de la moda del futuro.

