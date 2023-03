Skin Profiling: la evaluación certera para transformar tu tez El Dr. Campos nos cuenta cómo puedes lograr tu mejor piel a través de este método innovador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el momento actual existen un sin número de tratamientos cosméticos que pueden hacernos lucir joven sin importar la edad pero a la misma vez el realizarnos el tratamiento equivocado puede traernos graves consecuencias. Es por eso por lo que el Doctor Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó sobre el Skin Profiling™ o Perfil Cutáneo, un método que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos estéticos y encontrar productos cosméticos que realmente funcionen para ti. Dr Campos, belleza, piel, tez Skin Profiling con el Dr. Campos | Credit: Cortesía del Dr. Campos ¿Qué es Skin Profiling™? Skin Profiling™ es un método específico desarrollado por un servidor y basado en la importancia y la responsabilidad de determinar las causas de las afecciones de la piel encontradas en mis pacientes estéticos. Skin Profiling™ es un método de evaluación, que determina su tipo de piel, condición y áreas preocupantes. Esta evaluación da como resultado un reporte facial, incluidas áreas con arrugas, venas, daño UV, manchas marrones y puntos negros. Con base en los resultados de los análisis realizados, los tratamientos se determinan identificando las áreas de su cara que necesitan tratamientos. ¿Cómo se realiza? Todo comienza con asegurarse que el paciente tiene la cara limpia sin maquillaje para poder obtener datos precisos durante el análisis. Posteriormente se comienza a analizar el paciente dividiendo el área en nueve secciones y comenzando por la frente. Skin Profiling™ combina un riguroso procedimiento de consulta que consiste en una serie de preguntas que construyen un perfil de factores intrínsecos y extrínsecos, predisposiciones, desencadenantes y factores contribuyentes que afectan la salud y las condiciones de la piel. Seguido por un examen detallado de la superficie: se realiza un examen físico de la textura de la piel con una lupa y cámara microscópica de alta resolución, así como un escáner de piel de luz negra (UVA 360nm) para identificar la calidad de las secreciones sebáceas y el daño por pigmentación no visible en condiciones normales de iluminación. ¿Qué se analiza en cada área? Cada área tiene indicadores específicos que nos ayuda a escoger el tratamiento y los productos ideales para cada paciente. En la frente, se busca signos de congestión, arrugas y la deshidratación. En la zona T, congestión, áreas de exceso de producción de grasa y pelos encarnados. Alrededor de los ojos: milia, líneas finas y ojeras,. Orejas: comedones y congestión. Mejillas: capilares dilatados y congestión subsuperficial. En los labios y sus alrededores: sequedad, pigmentación o brotes. En la barbilla y mandíbula: congestión y los brotes debajo de la superficie. Por último, cuello: signos de envejecimiento, arrugas y flacidez y pecho: pigmentación y signos de envejecimiento. ¿Qué se puede esperar después del skin profiling™? Después del análisis realizado, se proporcionará su reporte facial, incluidas las arrugas y líneas finas, el tono desigual de la piel y la textura facial. Se determina qué tipos de daños existen en qué segmentos de su cara. Se desarrolla un plan de tratamiento especial para usted basado en los datos adquiridos. De acuerdo con el análisis, puede aprender su tipo de piel y podrá identificar su cuidado de la piel en su vida diaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el costo? Skin Profiling™ se realiza como complemento a la evaluación estética del paciente y generalmente no hay un costo asociado a ello. Generalmente los costos están asociados a las condiciones a tratar acorde al reporte generado para cada paciente. Por ejemplo, un paciente con arrugas y líneas de expresión se recomienda el uso de toxina botulínica lo cual tiene un costo asociado al tratamiento. ¿Una última recomendación? Afortunadamente vivimos en un tiempo de avances tecnológicos y tratamientos efectivos para el rejuvenecimiento de la piel. Pero es importante preparar un plan de tratamiento personalizado para cada paciente mediante la realización de un análisis a profundidad de la piel como el que ofrece el método Skin Profiling™ para lograr resultados precisos y seguros según tu tipo de piel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Skin Profiling: la evaluación certera para transformar tu tez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.