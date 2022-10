¿Qué es el skin cycling y por qué se ha convertido en una rutina viral de belleza? Te explicamos todo lo que necesitas saber para seguir la última tendencia en hacerse popular en redes y lograr una piel impecable. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres usuaria de las redes sociales y te encanta probar los trucos y tendencias que surgen cada temporada, seguro que has oído hablar del skin cycling, una rutina de belleza que está teniendo su gran momento en Instagram y Tiktok. Es complicado probar todo lo que vemos en internet pues a diario surgen productos, ingredientes o rituales que prometen casi resultados milagrosos. Con el peligro añadido de que no sean convenientes para tu tipo de piel, como los ácidos, o técnicas como el slugging. Sin embargo el skin cycling es un método creado por una dermatóloga, la doctora Whitney Bowe, y su teoría para lograr un rostro más sano aprovechando mejor nuestros productos de belleza. Según Bowe, la clave está en aplicar los productos con ingredientes activos intensos, como el retinol o los ácidos exfoliantes, menos noches a la semana y después dejar varios días de descanso, usando productos mas humectante, para que la barrera de protección natural de la piel se recupere. La doctora compartió que se le ocurrió esta idea cuando durante el confinamiento comenzó a alternar entrenamientos de fuerza con yoga o bici, y se dio cuenta de que conseguía mejores resultados que haciendo un único tipo de ejercicio. En esos momentos pensó que este "entrenamiento" podría aplicarse también a la piel. qué es el skin cycling Credit: Cortesía Exfoliante líquido con ácidos glicólico, láctico y salicílico Pro 11.8% AHA, BHA, PHA, de Bliss. $19.99. target.com Así, Bowe ha establecido unos ciclos de cuatro noches. En la primera aplicaremos un exfoliante y en la segunda un producto con retinol, un activo que combate los signos del envejecimiento, mejora la apariencia de la piel y estimula la producción de colágeno. qué es el skin cycling Credit: Cortesía Suero en crema con retinol Hello Results, de it Cosmetics. $51.75. itcosmetics.com Eso sí, el retinol en pequeñas cantidades y comenzando con una concentración baja. Si tienes la piel seca, puedes aplicar una hidratante en las zonas más sensibles antes y después de untar el reinol. qué es el skin cycling Credit: Cortesía Humectante con ceramidas, glicerina y agua termal Toleriane Double Repair, de La Roche-Posay. laroche-posay.us En las dos noches siguientes emplearemos productos de recuperación que ayuden a prevenir la irritación y calmen la piel. Por ejemplo, mascarillas o sueros con ácido hialurónico, glicerina, escualeno o rosa mosqueta. El éxito de estos ciclos reside en que evitamos que el exceso de exfoliación dañe la piel y promovemos su renovación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Conocías el skin cycling? ¿Te animas a probarlo?

