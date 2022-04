¡Omg¡ Tienes que ver quiénes protagonizan la nueva campaña de SKIMS Para esta campaña publicitaria, Kim Kardashian logró reunir a algunas de las exmodelos de Victoria's Secret más populares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Kim Kardashian sabe muy bien lo que hace, especialmente cuando se trata de llamar la atención para hacer que cualquier producto que lance se venda como pan caliente. Y es que cuando de hacer crecer su fortuna, la socialité no escatima esfuerzos ni dinero, en especial cuando se trata de promocionar los productos que crea. Uno de sus secretos de su éxito, que es siempre buscar cosas innovadoras y necesarias para las mujeres. Por eso lanzó su marca SKIMS, una línea de ropa interior y piezas para amoldar la figura. Con esta marca la empresaria ha logrado llegar a millones de mujeres de todo el mundo, sin importar raza, color de piel ni figura. Y es que desde que la lanzó, Kardashian ha sabido cómo proyectar y promocionar las nuevas colecciones recurriendo increíbles y originales campañas. Ahora bien, esta nueva campaña se lleva el título de la mejor. Resulta que, para su nueva campaña publicitaria para dicha marca, la empresaria enlistó a las supermodelos Heidi Klum, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel, los exangeles de Victoria's Secret. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Skims campaña con las supermodelos Credit: Instagram/Kim Kardashian/Greg Swales Skims campaña con las supermodelos Credit: Instagram/Kim Kardashian/Greg Swales Skims campaña con las supermodelos Credit: Instagram/Kim Kardashian/Greg Swales "Tyra, Heidi, Alessandra y Candice han jugado un rol muy distintivo y duradero para darle forma a la industria. Ponerle a estar mujeres nuestra colección de ropa interior Fits Everybody, es realmente un momento [increíble] para mi", dijo Kardashian en un comunicado de prensa. "Esta colección de ropa interior ha cambiado el juego y ha sido la más vendida desde que la lanzamos. Se extiende hasta a dos tallas más grandes y es tan cómodo, moldea tu figura y le sienta perfecto a tu cuerpo. Estoy muy emocionada de celebrar a estas mujeres junto a la colección que nuestros clientes adoran". Kardashian no desaprovechó la oportunidad la oportunidad de este momento tan icónico y también posó junto a las legendarias modelos. Estas imágenes sí que valen oro. "Ok, yo no estaba supuesta a estar en esta campaña de SKIMS, pero me metí porque era muy icónica", escribió la empresaria junto a un set de fotos que publicó en su cuenta de Instagram. "Introduciendo a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice usando nuestra colección SKIMS Fits Everybody collection".

