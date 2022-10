¿Cuál sería la rutina de belleza de Sissi Emperatriz si viviera en la actualidad? Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sissi emperatriz rutina belleza Credit: Imagno/ Getty Images Primero fue Disney+ con Sissi y luego Netflix con The Empress. La televisión ha vuelto a poner de moda a la emperatriz Isabel de Austria, quien sin duda fue influencer en su época. Obsesionada con el culto al cuerpo y la belleza, nos imaginamos cuáles serían sus productos favoritos en el presente. Rostro de porcelana

La emperatriz era una fanática de la hidratante Crème à la Fraise de Guerlain que en aquel entonces compraba en tarros de porcelana y le gustaba tener en todas sus residencias. La firma revolucionó la alta sociedad de 1840 con este cosmético que protegía, suavizaba y refrescaba el cutis al mismo tiempo que lo blanqueaba, que era la moda. Su equivalente en la actualidad podría ser esta hidratante antienvejecimiento con extracto de orquídea. Orchidée Imperiale The Cream, de Guerlain. $500. guerlain.com

Aroma palaciego

Sissi y su esposo Francisco José I, gobernaron en la corte austriaca en una época caracterizada por el esplendor, la decoración recargada, la extravagante pastelería... Este perfume con más de 100 notas es una fragancia compleja que rinde homenaje a la vida vienesa de principios del siglo XX, cuando Krigler era el perfumista de moda entre la alta sociedad de la ciudad. Parfum Palais Monarchie 218, de Krigler. $725. krigler.com

Melena de ensueño

No es ningún secreto que con más de 1 metro de melena, la emperatriz era una obsesionada del pelo largo. Solo una persona podía tocar su cabello, Fanny Feifalik, y creó muchísimas tendencias, desde los peinados con trenza hasta el uso de horquillas en forma de estrella. Con semejante cabellera tenía que asegurarse de mantener sus puntas en perfecto estado. Seguro que empleaba un aceite para eliminar el frizz y saciar todas sus necesidades. Tratamiento sin enjuague 10-in-1 Miracle Nectar Leave-in Treatment, de Garnier. $7.47.walmart.com

Gimnasia facial

Aunque parezca increíble, la emperatriz usaba el kobido, un masaje japonés de moda entre las royals de la época, que ayudaba a mantener la piel lisa y radiante. Hoy en día hay muchas herramientas para masajear el rostro sin salir de casa. Esta varita con infrarrojos, luz azul y vibración, reafirma, suaviza, mejora la circulación y reduce las arrugas entre otras virtudes. Trilogy Wand, $197. trilogywand.com

Sonrisa celestial

La piel blanca y los labios sonrojados estaban a la orden del día en la corte, si nos referimos a todos los retratos de la época. Este lujoso labial combina maquillaje y cuidado de lapiel en un solo producto, dejando tus labios nutridos y radiantes. Además, su empaque edición limitada es tan bonito como para decorar el tocador de una emperatriz. Pintalabios, en Cosmic Red, edición limitada, de Clé de Peau. $65. cledepeaubeaute.com

Inspiración real

Inspirada en una de las fragancias favoritas de Isabel de Baviera, esta bruma está formulada a partir de las aguas termales que tan famosa hicieron a Budapest, su tierra natal, combinada con flores de azahar, rosa, y salvia entre otros ingredientes, refresca, purifica e hidrata al instante. Para mantener el rostro como el de una reina. Queen of Hungary Mist, de Omorovicza. $95. omorovicza.com

Piel tersa

La emperatriz montaba un gimnasio en las residencias en las que iba a pasar tiempo, no comía carbohidratos, realizaba ejercicio físico... gestos que para la época eran poco comunes. Con una cintura de 50 centímetros, trabajaba por tener una silueta esbelta y fibrosa. ¡Esta mantequilla reafirmante con aceites naturales le hubiera encantado! SkinToning Body Butter, en Rosé + Romance, de Nakery Beauty. $38. hsn.com

Cabello sedoso

Dada la cantidad de pelo que tenía, grueso y ondulado, lo lavaba cada dos o tres semanas en un proceso que duraba horas. ¡Imagina para eliminar los enredones! Este cepillo especial para cabello grueso, puede usarse en seco o húmedo, está diseñado para "abrazar" tu cuero cabelludo y darle a tu melena el brillo y suavidad que merece. Cepillo iDetangle, de Olivia Garden. $18.95. oliviagarden.com

Escudo solar

En la época de Sissi, la moda dictaba tener una piel de porcelana, blanca y delicada, sin una sola peca. Isabel de Austria tenía buena cuenta de mantenerse a salvo del sol a diario. Seguro que ahora usaría un potente bloqueador como este formulado para pieles sensibles o con tendencia al acné. UV Clear SPF 46, de eltaMD. $39. amazon.com

