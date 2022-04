Simon Cowell confiesa que se tuvo que deshacer de los rellenos porque ya no se reconocía El productor y juez de America's Got Talent confesó que ya su hijo se asustaba al verlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La moda de los rellenos faciales se está saliendo un poco de las manos, sobre todo entre las celebridades. Y es que algunos han abusado de esta herramienta usada para lucir más joven y fresco. Ya son muchas las celebridades que se han arrepentido de usar tantos rellenos y ha decidido deshacerse de ellos, como por ejemplo Kylie Jenner, quien hace un tiempo decidió sacarse gran parte del relleno que tenía en los labios. Ahora también se unió a ese club Simon Cowell. Resulta que el productor y juez de America's Got Talent (NBC) habló con el periódico The Sun y confesó que había dejado atrás los rellenos porque llegó un momento en que no se reconocía. "Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos", le dijo Cowell a dicha publicación. "El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, [parecía] como sacado de una película de terror". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, el productor asegura que su hijo ya se empezaba a asustar cuando lo veía y por esa razón decidió deshacerse de todo lo que se había puesto. Simon Cowell Simon Cowell | Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic; Amy Sussman/WireImage "Eric se ponía histérico", confesó el productor. "Ahora ya no hay ningún relleno en mi cara. Ahora para mí todo se basa en comer saludable y beber mucha agua".

