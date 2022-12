"¿Qué le ha pasado en la cara?" Simon Cowell vuelve a impactar con su rostro "irreconocible" El productor y juez de America's Got Talent ha publicado un video en el que se le ve con la piel muy tersa y una expresión extraña en el rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es ningún secreto que a algunas celebridades se les va la mano con los retoques estéticos. Labios desproporcionados, pómulos de otro mundo o estiramientos faciales que les impide moverse son algunos de los más comunes. El uso del bótox incluso puede ocasionar reacciones o efectos no deseados, como le sucedió a esta bloguera que acabó con "mirada de loca". El productor y juez de America's Got Talent (NBC) Simon Cowell, es uno de los famosos que se ha arrepentido públicamente del abuso de rellenos dérmicos y el pasado agosto decidió ponerle remedio. "Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos", dijo al diario The Sun en ese momento. "El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, [parecía] como sacado de una película de terror". Incluso admitió que su hijo se asustaba al verlo. Simon Cowell irreconocible retoques estéticos Credit: Twitter Sin embargo, parece que se le ha pasado ese arrepentimiento y antes del estreno de la nueva temporada de Britain'S Got Talent, ha vuelto pasar por la consulta estética. El magnate mediático, de 63 años, compartió un video promocionando el show en el que luce irreconocible, con la piel muy estirada, notablemente más delgado, los dientes llamativamente blancos, el labio caído y una expresión extraña en las cejas. Simon Cowell irreconocible retoques estéticos Credit: Twitter Poco después de publicar el video -que ha retirado de las redes-, sus seguidores no dudaron en comentar. "¿Qué le ha pasado a su cara?", "Casi no lo reconozco", "Parece que su cara se está derritiendo", o "A alguien se le ha olvidado quitar los filtros de Snapchat", son algunos de los mensajes que hemos podido leer en las plataformas digitales. Simon Cowell irreconocible retoques estéticos Simon Cowell con su pareja y madre de su hijo, Lauren Silverman, en noviembre 2022. | Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Aunque también hubo quien apoya el cambio físico del productor y escribieron "Se te ve bien" o "Simon Cowell rejuvenece año tras año". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras sufrir un accidente con su bicicleta en el 2020, en el que se rompió la espalda, y superar unas complicaciones de la cirugía, Cowell lleva ahora un estilo de vida saludable, y en los dos últimos años ha perdido 20 libras. Simon Cowell irreconocible retoques Simon Cowell en 2015 y en 2022. | Credit: Karwai Tang/WireImage// Twitter Y aunque se le ve más delgado, hay ciertos cambios que solo se logran pasando por el bisturí o la aguja. ¿Qué les parece su look?

