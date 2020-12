Close

Conoce "Silhouette" el tratamiento tensor facial más famoso del año Desde Chicago el doctor Julius Few quien atiende a las divas de Hollywood, nos desvela las ventajas de Silhouette el tratamiento facial al que recurren las celebridades para levantar pómulos y mandíbulas mediante hilos tensores. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales del año tuve la oportunidad de viajar a la preciosa ciudad de Chicago para entrevistar en persona al famoso doctor Julius Few, reconocido entre las divas más destacadas de Hollywood por sus mágicos tratamientos y la calidad de sus productos de belleza. Tenía la meta de conocer su consultorio, el fabuloso The FEW Institute ubicado en la milla de oro de la ciudad y actualizarme en materia de tratamientos y procedimientos estéticos revolucionarios. Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha En esta primera entrega de los #EspecialesconKika desde Illinois nos dedicamos a discutir todas las ventajas y particularidades de Silhouette, el tratamiento facial al que ya han recurrido miles de personas mayores de cuarenta años y cientos de celebridades para levantar sus pómulos y mandíbulas mediante hilos tensores. En el vídeo aquí arriba verán imágenes y detalles de la intervención y conocerán al galeno quien generosamente respondió todas mis inquietudes respecto a esta alternativa que promete cambios positivos sin necesidad de recurrir al bisturí. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿En qué consiste el tratamiento de Silhouette para levantar los pómulos y mandíbulas? Silhouette es uno de los primeros y actualmente el único tratamiento aprobado por la FDA para levantar los pómulos y tiene un evento que dura hasta por 18 meses. Es un procedimiento revolucionario del cual soy uno de sus orgullosos creadores. Ya han pasado más de cinco años desde la aprobación por la FDA y consideró que durante este periodo hemos visto tremendos beneficios para quienes se someten a este tratamiento. Es una alternativa que no distingue entre tipos o tonalidades de piel, clara u obscura, es una tecnología diseñada para tratar igualmente también hombres y mujeres. Especialmente individuos contra síntomas moderados de envejecimiento que no quieren someterse a una cirugía dramática. Esta es la tecnología perfecta para ellos. Es realmente un procedimiento que se realiza en pocas horas y con breve tiempo de recuperación. Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha ¿De dónde provienen los famosos hilos tensores de Silhouette? Todos son hechos en los Estados Unidos, en Michigan, con una calidad insuperable y se exportan a todas partes del mundo. Vienen de diferentes tamaños, por ejemplo los hilos de este vídeo tienen ocho conos que permiten un efecto tensor maravilloso en la zona de la mandíbula y los pómulos. Los conos no se sienten y son completamente estériles. Ya hemos realizado más de 3.500 procedimientos y no tenemos reportado ningún caso de infección. Image zoom Credit: Cortesia FEW Institute ¿Es un tratamiento ideal para ambos sexos? Cuál es la edad ideal para realizarlo? Los mejores candidatos para este procedimiento son hombres o mujeres que apenas empiezan a mostrar señales de envejecimiento. Tenemos un completo estudio que revela que en un periodo de tres años los resultados son muy consistentes.En individuos entre los cuarenta y cincuenta años la satisfacción es del 100 por 100. En individuos entre los cincuenta y sesenta años la satisfacción es del 85 por ciento.Cuando miras esos números ves niveles de satisfacción muy altos, como los que muestran alternativas como el Botox o los rellenos, pero son incluso mejores. Sabemos que ha hecho más de 4 mil procedimientos y 200 han sido con famosos del espectáculo, ¿por qué ha sido tan popular el tratamiento? He tenido la fortuna de cuidar y embellecer a algunos de los rostros más famosos del mundo del entretenimiento. El procedimiento de Silhouette ha sido una parte significativa de mi trabajo y debo admitir que cuando empecé con esta tecnología había mucho escepticismo. Soy cirujano plástico de profesión y hago entre 200 y 300 cirugías al año, por eso cuando te enfrentas a esta tecnología nueva no sabía qué esperar. Con el tiempo me dí cuenta que los resultados son increíbles y cuando mis clientas famosas empezaron a referirme a sus amigos y las consultas me aumentaron de diez en diez comprendí su eficacia. Es increíble ver que solo dos o tres días después del procedimiento ya ves resultados. Trabajo con famosos no solo en Chicago sino también en Hollywood y mis estrellas tienen la confianza de que pueden pisar una alfombra roja en un tiempo tan breve como tres días luego de realizado el procedimiento. Es una tecnología muy poderosa y poco obvia con resultados muy naturales. Image zoom Luego del tratamiento, ¿cuáles son las precauciones y cuidados básicos, y qué se debe evitar? Para los mejores resultados en la semana siguiente al tratamiento deben evitarse agacharse y las sesiones de ejercicio extremas. Otro punto importante es usar siempre bloqueador solar. No solo para este tratamiento sino siempre en su vida. Image zoom Credit: Cortesia Kika Rocha Se puede contactar al doctor Julius Few y a The FEW Institute a través de su sitio web y su Instagram @thefewinstitute y @juliusfewmd

