Tres cuentas de Instagram donde encontrar inspiración para tus manicuras de esta primavera By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Igual que sigues a tus famosas e influencers favoritas para inspirarte con sus outfits, maquillajes y peinados, ¿alguna vez te has planteado cuáles son las mejores cuentas para encontrar los diseños de uñas más cool? Encontramos a las manicuristas top del momento que ya se están adelantando a las tendencias que vas a querer llevar esta primavera. ¡No te las pierdas! Si lo tuyo son los colorines más alegres, los tonos pastel y los diseños geométricos te va a encantar lel feed de la manicurista y embajadora de la marca de esmaltes Essie, Rita Remark. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡A lo grande! Si te atreves con todo en moda y belleza y eres fan de las uñas que llevan celebrities como Rosalía o Cardi B, tienes que seguir la cuenta de Instagram de los salones Dvine Nails de Barcelona. Allí es donde empezó a hacerse las uñas la cantante de “Con Altura” y hasta nombra a sus manicuristas de confianza en su canción Ante Couture. Sus diseños no van a dejar indiferente a nadie en su oficina, si tienes la paciencia para copiarlos… Si por el contrario buscas algo minimal, lo tuyo son las uñas cortas y perfectamente cuidadas con algún detalle de color combinado con nudes de lo más sofisticado échale un vistazo a la web de Olive & June, un salón de manicura de Los Ángeles que recientemente ha lanzado su propia línea de esmaltes. Además de los esmaltes la marca también es famosa por su aplicador redondo en silicona, apto para las menos mañosas en cuestión de manicura. ¿Todavía no lo has probado? Aquí te lo contamos todo. Advertisement

