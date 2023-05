Sienna Weir, finalista de Miss Universo Australia, muere a los 23 años La modelo Sienna Weir falleció, este 4 de mayo de 2023, a los 23 años de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 2 de Abril de 2023, Sienna Weir, de 23 años, sufrió un accidente mientras practicaba equitación en Windsor Polo Grounds, un sitio especial para montar a caballo a las afueras de Sidney, Australia. La finalista de Miss Universo Australia, fue trasladada a un hospital de la zona para ser atendida, Westmead, en la capital de dicho país, donde recibió atención médica; no obstante, necesitó soporte vital y se mantuvo en terapia intensiva. Ahora se da a conocer que la joven falleció el jueves 4 de mayo. El novio de la joven, Tom Bull, público varias imágenes donde aparecen juntos y felices. Para acompañarlas, utilizó un poema de despedida. "Te amo mi chica girasol", escribió en su cuenta de Instagram. "Mi poema favorito, 'Annabel Lee', escrito por su poeta favorito, Edgar Allan Poe". La famosa había concedido una entrevista a la revista People donde expresó su amor por la equitación. Sienna Weir Credit: Sienna Weir Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A pesar de que viví la mayor parte de mi vida en la ciudad, tengo un profundo e inamovible amor por los saltos. Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero hago equitación desde que tengo 3 años y no puedo imaginar mi vida sin eso", contó hace un tiempo. "Viajo hasta la parte rural de Sidney dos o tres veces a la semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en Australia cada dos fines de semana". Muchos amigos y familiares se pronunciaron ante esta pérdida. "Ángel de la vida real, siempre te extrañaremos y estás en nuestros corazones"; "Descansa en paz amiga. Te voy a extrañar"; "Descansa en paz, Sienna", fueron algunos comentarios. Sienna Weir se había graduado recientemente de la Universidad de Sidney como licenciada en Literatura Inglesa y Psicología; sin embargo, prefirió dedicarse al modelaje, en el que inició a temprana edad; de hecho, formada parte de la agencia Scoop Model Management. Pese a ello, tenía interés de estudiar una segunda carrera en Inglaterra.

