La marca de lencería de Rihanna presentó el show más espectacular de la temporada Hasta la actriz Demi Moore, de 57 años, salió en lencería Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda alguna, la semana de la moda de París nos ha sorprendido con presentaciones en las que ha reinado la creatividad. Y es que los tiempos en los que vivimos, a los diseñadores no les ha quedado más que buscar maneras ingeniosas de presentar sus nuevas colecciones. Por ejemplo, Moschino cambió las modelos por espectaculares marionetas que llevaron sus diseños hechos en miniatura y Balmain tuvo de invitados virtuales a Maluma, Jennifer López y Cindy Crawford entre otros famosos, pero de manera virtual. Pero tenemos que admitir que el show de Savage x Fenty Vol. 2 se lleva el primer lugar en originalidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La marca de lencería de la cantante Rihanna realizó todo un espectáculo, pero no en París, sino en Los Ángeles dónde reunió a muchos de sus amigos famosos para que presentaran las piezas de la nueva colección de una manera muy particular. Image zoom Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Rihanna en Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Bella Hadid en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Rosalia en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Bad Bunny en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Aunque el show se realizó a mediados se septiembre, fue precisamente hoy cuando fue presentado en la plataforma de videos de Amazon y la verdad que valió mucho la espera. Rihanna abrió el show con un atuendo negro que incluía pantalón corto de cuero y un top de cuello alto con llamativos vuelos. Fue así como la cantante le dio inicio al espectáculo que dejó a más de uno boquiabierto. El espectáculo contó con distintos espacios (escalones y tarimas en tonos neón, y muebles de cuero negro, luces, y flores y arboles tropicales) que sirvieron de marco para que las modelos, entre ellas Cara Delevingne, Irina Shayk y Bella Hadid, Paris Hilton y Willow Smith, mostraran las sensuales piezas de la marca, pero de una manera poco convencional. En todo momento junto a cada una de las modelos había un grupo de bailarines haciendo sensuales movimientos, y por supuesto portando las piezas de la colección. Image zoom Irina Shayk - Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Irina Shayk en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Jerritt Clark/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Paris Hilton en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Image zoom Irina Shayk en Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 2 Jerritt Clark/Getty Images for Savage X Fenty Show Vol. 2 Presented by Amazon Prime Video Además, hubo increíbles presentaciones musicales de cantantes como la española Rosalía, Bad Bunny y Big Sean, entre otros. Pero la sorpresa de la noche fue ver salir al escenario a Demi Moore ataviada con sexy lencería subida en un mueble haciendo sensuales movimientos y rodeada de un grupo de bailarines. La verdad es que el show no tuvo desperdicios. ¡Bravo Rihanna!

