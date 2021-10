Shiloh Jolie-Pitt: las zapatillas deportivas de la hija de Angelina Jolie se roban las cámaras en Roma Angelina Jolie dejó a todos boquiabiertos con su espectacular vestido plateado de Atelier Versace, en las alfombra roja de Eternals en Roma, pero sus hijas merecen un capítulo aparte por sus fantásticas elecciones de moda sostenible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shiloh Jolie Pitt Shiloh Jolie Pitt | Credit: Photo by Franco Origlia/Getty Images Angelina Jolie dejó a todos boquiabiertos con su espectacular vestido plateado de Atelier Versace, en la alfombra roja de Eternals, en Roma. Pero fueron sus hijas las que se llevaron las palmas por sus fantásticas elecciones de moda sostenible. Después de que la hija de Jolie, Zahara, volviera a usar su vestido de los Oscar2014 de Elie Saab, apareció en el Festival de Cine de Roma con un look vintage de la tienda Catwalk de Los Ángeles. Pero fue su hermana Shiloh quien demostró que vestirse para el estreno de una película puede ser algo para nada convencional con sus zapatos SAWA de leopardo amarillos de cuero pintado. El diseñador de zapatos SAWA nacido en Argelia y con sede en Francia, Mehdi Slimani, que crea sus zapatillas en Etiopía, considera que su marca con conciencia social es un proyecto activista de la moda que lucha contra la idea de que África necesita ser salvada. Debido a que todos los materiales se obtienen en África y Slimani está comprometido con el comercio justo y un ambiente de trabajo beneficioso (la compañía también recicla agua durante su proceso de producción), el crecimiento económico continúa ayudando a la comunidad. "No nos comprometemos a donar parte de nuestros ingresos a alguna asociación benéfica por cada par de zapatos comprados, ni a construir un oleoducto hacia Manhattan. Nuestros zapatos se fabrican en África y se fabricarán en África", ha dicho Slimani. Zapatillas deportivas SAWA/Shiloh Jolie-Pitt Zapatillas deportivas SAWA/Shiloh Jolie-Pitt | Credit: Antonio Masiello/Getty Images for RFF Shiloh coordinó los zapatos con un sencillo minivestido negro de Versace, asegurándose de que fuera su calzado el que protagonizara el look total. A medida que los hijos de Jolie siguen los pasos filantrópicos de su famosa mamá, no sorprende en absoluto que estén descubriendo formas de vestirse que hacen una impactante declaración de principios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

