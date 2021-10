Shiloh hija de Angelina Jolie y Brad Pitt causa sensación al llegar a la alfombra con un vestido de su mamá La joven de 15 años le cambió algunas cosas a la pieza para poder ajustarla a su figura y gusto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelina Jolie encontró una manera hermosa de sacarle provecho a sus piezas de diseñador permitiendo que sus hijas las usen e incluso que les den un nuevo aire. En estas dos últimas semanas Jolie y su familia han estado en boca de todos. Y es que la actriz se encuentra en plena promoción de su nueva película Eternals, en la que comparte créditos con Salma Hayek, y la hemos visto llegar a las diferentes alfombras junto a sus hijos. En la primera ocasión en que vimos a una de las hijas de la actriz llevar una de sus prendas, fue hace una semana cuando durante la premier, en Los Ángeles, de dicho proyecto, Sahara lució el mismo vestido crema con brillo, de Elie Saab, que su mamá había llevado durante la ceremonia de los Oscars en el 2014. Ahora fue su hija Shiloh quien dejó a todos fascinados cuando llegó a la presentación, en Londres, de dicha película, ataviada con un minivestido crema con negro estampado, de Dior. Eso sí, la joven decidió hacerle unos cambios al diseño, dejándolo más corto y haciéndole algunos arreglos a la parte del escote para que se ajustara a su figura. Este vestido lo llevó su famosa mamá durante la conferencia global de su película Maleficent: Mistress of Evil en el 2019. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelina Jolie - "The Eternals" UK Premiere - Red Carpet Arrivals Credit: Karwai Tang/WireImage Angelina Jolie Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney La joven de 15 años, quien en el pasado prefería llevar ropa de niño, le ha dado un giro drástico a su estilo, llevando en sus últimas apariciones femeninos vestidos y hasta un toque de maquillaje. En dicha premier también vimos a Sahara con un hermoso vestido amarillo con los hombros al descubierto y mangas tipo globo, al igual que a Maddox, y a los mellizos Vivienne y Knox.

