Sherlyn habla de los cambios en su rutina de belleza ahora que está embarazada La futura mamá asegura que hay algo a lo que no se ha podido acostumbrar. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como toda mujer embarazada, Sherlyn ha tenido que cambiar muchos hábitos que tenía cuando su única responsabilidad era su perrita y su trabajo. ¿Entre esos cambios? Las horas que duerme y también su rutina de belleza. Ahora que la actriz mexicana se prepara la llegada de su primogénito, admite que se ha visto en la necesidad de hacer algo que no le gustaba, como tomar vitaminas. También ha tenido que hacer ejercicios más leves y por supuesto estar constantemente aplicándose cremas que evita la aparición de estrías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La rutina de belleza por su puesto [que ha cambiado] porque antes no me tenía que preocupar por si se estiraba la piel o no”, cuenta la querida actriz, quien logró embarazarse gracias a la inseminación artificial. “Ahora vivo mañana, tarde y noche embarrada de aceites, cremas porque claro, se trata de cuando podamos dar a luz y a la hora que volvamos a nuestro cuerpo, nos sintamos lo más cómodas posibles. Sí estoy tratando de tener mucho cuidado respecto a eso”. La mexicana asegura que poco a poco se ha ido adaptando a los cambios, excepto a no poder tomar café, uno de sus mayores placeres. “Dejé de tomar café. Yo amo el café con todo mi corazón”, confiesa. “Cuando alguien pasa con un café voy, aunque sea a olerlo porque es lo que más se me antoja. Era parta de mi rutina diaria. Así como despertándome, dando gracias a Dios y haciendo el café. Ahora pues no se puede”. No te pierdas el video al inicio de este artículo para que te enteres de todo lo que nos contó la futura mamá. Advertisement

Close Share options

Close View image Sherlyn habla de los cambios en su rutina de belleza ahora que está embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.