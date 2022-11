Sherlyn revela lo que hace con la ropita de su hijo André cuando ya no le queda La actriz y cantante también aprovechó la oportunidad para sacar de dudas a sus seguidores sobre la posibilidad de ser madre soltera de nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir André, el primogénito de Sherlyn además de ser completamente adorable, es todo un pequeño fashionista y tiene una amplia colección de ropa en su armario. Algunos usuarios de redes sociales le preguntaron a la actriz qué hace con las prendas del niño una vez que no le quedan. Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la protagonista de exitosas telenovelas como La segunda noche y Clase 406, aseguró que es una madre práctica y cree en la importancia de crear conciencia sobre el reuso de la ropa, tomando en cuenta el impacto medioambiental que puede tener la industria textil en el mundo. "Pasa a manos de los hijos de mis amigas, pasa a manos de niños que están en situación complicada y también la ropa de los amigos y primos de André pasa a él. Yo estoy completamente a favor de que la ropa se recicle", dijo en un video en sus historias. Sherlyn y su hijo André Credit: Instagram / Sherlyn "Además de eso, los niños crecen tan rápido que no les da tiempo de gastarlas. Es padre que pueda pasar por varias manos y así como le deja de quedar, se va la ropa", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista y presentadora, a quien recientemente vimos participando en el reality Tu cara me suena (Univison) y ahora como conductora backstage de Mira quién baila, aprovechó la oportunidad también para aclarar dudas sobre los cuestionamientos a su decisión de ser madre soltera por segunda vez. Dijo que si bien un matrimonio puede terminar en divorcio, esto no puede impedir a una persona tomar el riesgo de enamorarse y vivir al máximo. "De pronto tenemos esas creencias limitantes y yo les diría no se pierdan los viajes maravillosos que tiene la vida para ustedes por estar pensando en los miedos. ¡Preocúpense de los miedos cuando los tenga enfrente!", expresó.

