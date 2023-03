¿Eres tú, Sherlyn? Mira el dramático cambio de look de la actriz en sus vacaciones La estrella de televisión y empresaria reveló que tardó 3 horas en lograr este peinado veraniego y juvenil, perfecto para ir a la playa. ¡Este fue el resultado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sherlyn Credit: Instagram / Sherlyn Las vacaciones de Sherlyn en el estado mexicano Quintana Roo fueron fabulosas y algo que no pasó desapercibido por su dramático cambio de look. La actriz decidió dejar atrás su tradicional cabello lacio o de ondas suaves, por unas trenzas; recordándonos el peinado juvenil y fresco que llevaba en su rol como Gaby Chávez en la telenovela Camaleones. Así lo dejó ver la estrella de exitosas producciones como Clase 406 y Corazón al límite en sus redes sociales en las que publicó fotografías y videos junto a su hijo André, luciendo unas largas Box Braids en un tono rubio dorado. La también presentadora dijo a través de un video en sus historias que en su escapada familiar pasó por la zona turística de Playa del Carmen y que fue allá mismo que se las hizo. "Creo que las voy a aguantar por una semanita por lo menos. Me las hicieron en Playa del Carmen, me dijeron que iban a tardar 45 minutos; tardaron 3 horas", explicó que para ella no fue fácil estar sentada tanto tiempo, especialmente porque está acostumbra a estar siempre activa. Sherlyn y André Sherlyn y André Left: Credit: Instagram / Sherlyn Right: Credit: Instagram / Sherlyn "Me costó muchísimo trabajo. Me dijeron que me iban a durar como 2 ó 3 semanas y yo la verdad no creo que las vaya a aguantar tanto tiempo y menos porque hemos estado en la arena y como me da ansiedad tener arena ahí adentro [en el cuero cabelludo]", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sherlyn sigue cautivando a sus fans con sus looks y es sin duda una mujer camaleónica que no tiene miedo a renovar su imagen. En una de sus participaciones en el reality show Tu cara me suena, se hizo trenzas sueltas para imitar a Shakira y también se unió a la tendencia del Barbiecore y se pintó el cabello de ese color el año pasado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Eres tú, Sherlyn? Mira el dramático cambio de look de la actriz en sus vacaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.