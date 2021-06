Tienes que ver la increíble colección de zapatos de Sherlyn Ahora que se cambió de casa, la actriz ha ido mostrado todo el proceso de la mudanza, al igual que todo los zapatos que ha acumulado a través de los años. Tenía más de 300 pares. ¡Wow! Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas Sherlyn compartió con sus seguidores que ella y su hijo André se mudarían de departamento y en estos últimos días ha ido mostrando todo el proceso de la mudanza y algunas partes de su nueva casa en la Ciudad de México, la cual tiene una increíble vista. Durante la mudanza, La actriz se dio cuenta de todas cosas que tenía y decidió que era momento de deshacerse de gran parte de sus pertenencias. Para este proceso de depuración, la mexicana buscó la ayuda de las chicas de Organizarte, una empresa que se dedica a organizar tu clóset. Por varios días, el equipo se encargó de sacar toda la ropa, los accesorios y los zapatos de la artista. En este proceso pudimos apreciar que Sherlyn tenía muchísima ropa y también zapatos. Si bien no fue tan difícil para ella sacar una gran cantidad de las prendas que ya no usa, la historia no fue igual con el calzado. Para poder seleccionar los zapatos que iba a donar o regalar, el equipo los organizó todos en la sala del departamento y la verdad es que quedamos boquiabiertas al ver la cantidad de tenis, tacones, botas y calzado plano, que a través de los años había acumulado la actriz y sobre todo, lo difícil que se le estaba haciendo el proceso de depuración. Sin exagerar, habían más de 300 pares y la meta era quedarse con menos de la mitad. Según contó en sus historias, los zapatos han tenido un significado muy importante en su vida desde el momento en que le contaron una historia acerca de unos niños que se perdieron en un parque de diversiones. A los pequeños le cambiaron la ropa pero no los zapatos, y por eso pudieron ser reconocidos y rescatados. Esa historia marcó para siempre a la artista. El closet de sherlyn, zapatos Credit: Instagram/Sherlyn El closet de sherlyn, zapatos Credit: Instagram/Sherlyn El closet de sherlyn, zapatos Credit: Instagram/Sherlyn "Desde ese momento empecé a ponerle atención a qué zapatos traía y a qué zapatos traía la gente importante para mí cuando salíamos a algún lado. Entonces cada vez que voy a vivir un momento importante, una cita, un trabajo, un viaje, siempre tengo muy presente los zapatos", contó la actriz mexicana. "Por esto la dificultad ahorita de deshacerme de ellos, porque se me vienen las historias de tantos pasos juntos, tantos lugares, tantos viajes, tantas experiencias. Pero ni modo, a soltar". La actriz no ha mostrado el resultado final, pero esperamos que se haya podido deshacer de una gran parte de su colección. ¿Será que lo habrá logrado?

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Tienes que ver la increíble colección de zapatos de Sherlyn

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.