Shein lanza con Anitta evoluSHEIN, una nueva colección hecha de material reciclado La marca de moda rápida hace frente a las críticas de su modelo de negocio con una iniciativa a favor del medio ambiente con la cantante como protagonista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El gigante de moda Shein anunció la nueva colección evoluSHEIN con Anitta como protagonista y hecha con material reciclado. A poco más de un mes de que la empresa estuviera en ojo del huracán al ser señalado por supuestamente usar a influencer para limpiar su imagen, en el comunicado oficial se explica que esta es la primera línea que busca reducir la huella medioambiental que deja la industria textil en el planeta. La cantante brasileña celebró la iniciativa a través de sus redes sociales en las que detalló que estará disponible globalmente en más de 150 países. "Está hecha con materiales de origen responsable que ayudarán a reducir el impacto ambiental y reducir el desperdicio de textiles Esta iniciativa contribuye a la hoja de ruta de sustentabilidad recientemente establecida por SHEIN, evoluSHEIN, que se basa y guía aún más a la compañía en su camino hacia la sustentabilidad al abordar los desafíos sociales y ambientales más críticos que enfrenta la industria de la moda en la actualidad", escribió en su Instagram. Además, invitó a sus fans a usar el código SS23ANITTA para obtener un 15 % de descuento en todos los pedidos de menos de $50 y un 20 % de descuento en todos los pedidos de más de $50 en el portal de compras. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En el comunicado oficial de la compañía se explica que la ropa está hecha con poliéster reciclado y que varios estilos de edición limitada se fabrican con textiles rescatados que quedaron de otras marcas de moda. Anitta Credit: Shein.com Cabe resaltar que no es la primera vez que la intérprete se une a la compañía ya que a mediados del año pasado dio a conocer una atrevida colección.

