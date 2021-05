Sheet masks para todos los gustos ¡Aquí! Las sheet masks o mascarillas desechables en lámina han sido una de las tendencias de belleza más pegadas durante la pandemia. Descubre las mejores con la doctora Maribel Pedrozo. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como verás en este vídeo, para la nueva edición de los #TipsdeKika hablamos con la doctora Maribel Pedrozo en Miami sobre la tendencia entre jóvenes y ahora mujeres mayores, de usar en casa las fáciles y atractivas sheet masks. Estas mascarillas desechables en lámina han sido una de las tendencias de belleza más pegadas durante la pandemia para las mujeres de todas las edades. No sólo brindan una forma fácil y eficaz de proporcionar a la piel un cóctel inmediato de vitaminas e hidratación, ¡también son una alternativa divertida para relajarse y mimarse en casa! La doctora Maribel Pedrozo nos reveló que a pesar de sus citados beneficios tampoco hay que exagerar. "Nos proporcionan suavidad, brillo y humectación por un tiempo, pero es importante comprender que estas por sí solas no proveen todo lo que la piel requiere para estar saludable". Por eso con utilizarlas una o máximo dos veces por semana basta. Aquí están las respuestas a todas nuestras interrogantes, pero no dejes de ver el vídeo arriba para descubrir sus marcas recomendadas. Sheet masks kika uso Credit: Cortesia Kika Rocha SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Estas formulaciones ya preparadas pueden llegar a reemplazar a las hechas por profesionales o incluso las caseras? Nada se compara con las hechas ingredientes frescos y tampoco reemplazan una rutina completa de cuidado, pero por ser fáciles y divertidas se han vuelto tan populares. Tampoco pueden reemplazar a las profesionales o a las naturales hechas con ingredientes caseros. Por eso recomienda su Renew Overnight Stem Cell Mask by Dr Maribel Pedrozo una mascarilla de aplicación nocturna elaborada con una innovadora técnica que la hace transpirable y que funciona como medio de penetración transdérmica para facilitar la absorción completa de su triple complejo de células madre. Para obtener los mejores resultados aplíquela justo antes de acostarse y déjela actuar durante toda la noche. Al despertar verá una tez nutrida, suave y rejuvenecida."Incluso las mejores mascarillas en lámina no pueden realizar múltiples tareas como la exfoliación o la limpieza profunda. ¿Cuáles son los componentes de la mayoría de estas alternativas? Algunas de las más populares ideales para todas las pieles traen ingredientes básicos como miel, frutas, aloe vera e hidratantes como el ácido hialurónico. Hay otras especializadas para acné, con algas o ácido salicílico que ayudan a controlar la secreción de aceite, aclarar los poros y prevenir brotes. También reducen la irritación y la inflamación en pieles propensas al acné. Dependiendo de tu tipo de piel debes buscar la opción adecuada para no irritar tu cara. Opciones sheet masks Credit: Cortesia Kika Rocha ¿Cómo están hechas estas mascarillas? Con la creciente demanda de mascarillas en láminas, las marcas de belleza han invertido su tiempo y dinero para hacer que se adhieran mejor a la cara (con láminas de biocelulosa hechas de agua de coco fermentada, que se sienten como un gel y se adhieren al rostro). Incluso hay algunas secas que introducen los componentes activos en la piel sin necesidad de agua. (Charlotte Tilbury la maquilladora y empresaria incluso usa su máscara seca en los taxis mientras se desplaza en auto por la ciudad, son así de fáciles de usar). ¡Descubre cuál es la que más te beneficia y únete a la tendencia!

