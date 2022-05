Shawn Mendes presume abdominales de acero en una nueva campaña para una marca de ropa El cantante Shawn Mendes luce torso de acero en la nueva campaña de Tommy Hilfiger. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Shawn Mendes ha retomado su carrera con toda la fuerza. Luego de dar inicio a su gira mundial en Europa, el ex de Camila Cabello se prepara para adornar los escenarios de Estados Unidos el próximo mes de junio. Entre fecha y fecha inicia nuevos retos profesionales, esta vez en el mundo de la moda. El galardonado cantautor se ha lanzado a la aventura uniendo fuerzas con Tommy Hilfiger para su nueva campaña sostenible y ecológica "Classics Reborn", en la cual deja poco a la imaginación. La marca estadounidense anunció la colaboración de su colección de verano 2022 titulada 1985 Program, para la cual el cantante será el modelo principal a nivel mundial, reportó People. "Tommy y la icónica marca que construyó siempre me ha inspirado y me emociona compartir este camino juntos con mis fanas", expresó el intérprete de 23 años a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Shawn Mendes Credit: Tommy Hilfiger En las imágenes de promoción, Mendes posa extremadamente sexy con una camiseta abotonada a medias y unos jeans low rise que dejan al descubierto la pretina de su ropa interior con el nombre de la marca y algo más: ¡sus abdominales de acero! Sus fanáticos podrán deleitarse de estas imágenes a partir del 16 de mayo, cuando se lance la campaña, como parte de la iniciativa ecológica. "Todos tenemos un papel que hacer en crear un futuro más ecológico y estoy inspirado para ver lo que podemos lograr", comentó Mendes. Shawn Mendes Credit: Tommy Hilfiger Por lo pronto, el intérprete de "Mercy", modelará una gran variedad de looks sostenibles y eco durante su gira mundial Wonder: The World Tour, en la que espera inspirar a sus seguidores a formar parte de esta campaña. La marca planea donar $1 millón para apoyar el impacto ambiental que tendrá la gira. Además, Mendes y Hilfiger diseñarán una colección para la primavera 2023 que consistirá en estilos reinventados con materiales nuevos y reciclados. "Shawn no solo es un músico multitalentoso, también representa una nueva generación de creadores del futuro que entienden la necesidad de tomar acción", comentó Hilfiger en un comunicado. "Uniendonos con Shawn para aprender, compartir e innovar, podemos construir en lo que ya hemos logrado y tomar nuestro camino [por el bien] del medio ambiente al próximo nivel". Shawn Mendes - Tommy Hilfiger Credit: Tommy Hilfiger Mendes aseguró que no podría estar más emocionado. "Espero que aprendamos uno del otro, explorando como la creatividad puede tener un efecto positivo en la industria de la moda, y compartiendo lo que significa vivir ecológicamente para mí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Shawn Mendes presume abdominales de acero en una nueva campaña para una marca de ropa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.