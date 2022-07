Sharon Stone posa topless a sus 64 años y su figura deja a todos sin palabras La legendaria actriz sigue arrancando suspiros con su sensualidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sharon Stone es una de las actrices estadounidenses más famosas y queridas del mundo y no es para menos. A través de su carrera, la artista ha realizado más de 70 películas, siendo Basic Instinct una de las más recordadas y emblemáticas. Además, Stone es considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood. Desde su adolescencia, Stone ha disfrutado de una figura envidiable y muy poco ha cambiado a través de los años. A sus 64 años, la actriz sigue luciendo espectacular y no lo piensa dos veces para mostrar sus atributos en las redes sociales. Además de que siempre luce impecable y fabulosa cuando pasa por alguna alfombra, asiste a algún desfile de alta costura o sale en las páginas de alguna revista, la actriz también le muestra a sus seguidores su lado más normal y sencillo, publicando fotos y videos con cara lavada y llevando ropa bastante sencilla. Ahora bien, nada como la imagen que publicó recientemente en la que aparece topless. "Elegantemente perfecta en un día perfecto", escribió Stone junto a la foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que aparece con la parte de abajo de un sexy bikini verde estampado y una toalla de playa a rayas estratégicamente colocada para cubrir sus pezones. En esta imagen se puede apreciar también la increíble figura de la actriz, en especial su abdomen plano y senos como de jovencita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sharon Stone Credit: Instagram/Sharon Stone Como era de esperarse, sus fanáticos se desbordaron en elogios y le dejaron saber en los comentarios, que sigue siendo la más bella e icónica de todas. En menos de 24 horas, la publicación acumuló más de 4,000 comentarios y más de 200,000 me gusta. Sin duda alguna, la artista se conserva muy bien y sigue despertando suspiros.

