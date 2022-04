Famosa presentadora británica cuenta lo horrible que quedó tras un estiramiento facial Esta es la cuarta que se hace Sharon Osbourne en el rostro y al parecer las cosas no salieron como esperaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atrás quedaron los tiempos en que las cirugías plásticas eran un secreto y algo de lo que nadie quería hablar. Ahora es mucho más fácil encontrar información porque hasta muchas famosas ahora ya se atreven a compartir los procedimientos que se hacen, incluyendo las cirugías, y hasta se animan a hablar del tema con sus seguidores. Ahora bien, cuando las cosas no salen como se esperan, la historia es diferente porque es mucho más complicado hablar del tema. Eso sí, cuando esa cirugía no sale como se esperaba, es difícil mantenerla en secreto. Eso fue lo que le pasó a la legendaria presentadora Sharon Osbourne, quien se sometió a un estiramiento facial el pasado mes de octubre, pero le salió muy mal. "Me hice un estiramiento facial completo en octubre y parecía una de esas malditas momias que envuelven (con vendajes)", dijo Osbourne en una entrevista con The Sunday Times. "Me dolía como el demonio, ni se imaginan". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien esta no es la primera vez que la presentadora se somete a un procedimiento similar -este es su cuarto estiramiento facial- la presentadora confesó que esta vez las cinco horas que duró en el quirófano, no valieron la pena. "¿Me estás tomando el pelo?", fue lo que le dijo Osbourne al cirujano después de ver cómo quedó, según expresó en dicha entrevista. "Un ojo estaba diferente al otro. Parecía una maldita cíclope, lo único que me faltaba era la joroba". La presentadora británica no mostró imágenes de cómo quedó justo después de la cirugía, pero por lo que en las publicaciones más que ha hecho en redes sociales en los últimos meses, su cara luce muy bien. ¿Será que volvió al quirófano?

