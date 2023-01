Sharon Fonseca revela su truco para definir los rizos sin maltratar el pelo con calor La modelo venezolana y esposa del empresario italiano Gianluca Vacchi mostró un tutorial de cómo lograr unos bucles perfectos sin planchas ni secador. ¡Mira los resultados! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El truco viral en TikTok sobre cómo lograr las ondas playeras perfectas sin necesidad de dar calor al cabello sigue ganando popularidad y ahora Sharon Fonseca se unió a esta tendencia y compartió sus trucos para que su melena luzca espectacular. La modelo y esposa del empresario italiano Gianluca Vacchi publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que una de las metas de este nuevo año es cuidar más de su pelo y hacerlo de forma más natural y menos invasiva. "Objetivos de belleza para este 2023: menos calor, menos productos, centrarse en buenos ingredientes y nutrir de adentro hacia afuera ¿qué les parece este truco?", escribió la también empresaria venezolana en su cuenta de Instagram donde cuenta con 6 millones de seguidores. En el clip, se ve a la madre de Blue Jerusalema usando un cintillo de barra rizadora que se usa para dormir en la noche hecho de satín, el cual ayuda a reducir el quiebre de la hebra y las puntas abiertas. Una opción ideal para las mujeres que les gusta la permanente y el cabello rizado con una nueva forma de rizar un hermoso cabello. Uno de nuestros favoritos es el Heatless Silk Curling Headband And Scrunchie Set de Lil Silk $19.20 lilysilk.com. Heatless Silk Curling Headband And Scrunchie Set de Lil Silk Credit: Cortesía de la marca Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar quienes le enviaron comentarios sobre lo increíble que se ven los resultados en su larga y sedosa melena castaña: "Me encanta", "Preciosa con curly y sin ellos eres fabulosa así va hacer tu muñequita Blue", "Yo lo he hecho con calcetas largas como para el colegio y quedan las ondas más marcadas", "es una maravilla", son algunos de los comentarios que leen en la publicación. Sharon Fonseca Credit: Instragram / Sharon Fonseca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo usarlo? Una vez te lavas el cabello, tienes la opción de usar un poco de mousse para fijar el peinado. Después que el cabello se seque al aire, lo envuelves en las piezas, te vas a dormir y al otro día lo sueltas. ¡Es súper fácil!

