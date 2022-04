Sharon Fonseca comparte en exclusiva sus tips de moda ¿Cuáles son las piezas que no pueden faltar en tu clóset y cómo combinarlas? La esposa de Gianluca Vacchi habló en detalles de las últimas tendencias de moda y compartió sus trucos para lucir espectacular. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de dar a luz a su primogénita Blue hace ya más de un año, la modelo Sharon Fonseca se embarca ahora en un nuevo proyecto de lanzar su propia línea de ropa. Por eso conversamos con la venezolana sobre moda, estilo y cuáles son los trucos que usa para siempre lucir espectacular. En una entrevista en People VIP, la esposa del empresario Gianluca Vacchi dijo que para ella lo más importante siempre es sentirse cómoda con cualquier pieza que use, sin importar si es de diseñador. Opinó que si una mujer siente bien, esto indudablemente se refleja en la forma en que lleva el vestuario. "En la moda para mí, lo más importante es sentirme bien porque si me dicen 'mira este es el vestido de la última colección de no sé qué', si no me siento bien no lo voy a poder llevar correctamente. Entonces creo que cada una tiene que buscar lo que la hace sentir bien, bella y cómoda, creo que eso se refleja afuera", aseguró. Para conocer más sobre su nueva línea By Sharon Fonseca, cuáles son las piezas que no pueden faltar en un armario y cuáles son los colores de la temporada, ¡mira el video completo colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

