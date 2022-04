Sharon Fonseca comparte sus prendas indispensables para primavera y todas pueden estar en tu closet ¡Antójate! Tú también puedes lucir como una modelo con estas opciones básicas que te harán marcar tendencia en la temporada de las flores. El secreto es saber llevarlas y combinarlas. Mira cómo lo hace esta influencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre es un gusto hablar con la hermosa modelo, influencer, empresaria y mamá Sharon Fonseca, quien a pesar de su fama no pierde su sencillez, ternura y simpatía. Nos reunimos recientemente para entrevistarla en nuestro show semanal People VIP y así compartir con sus seguidores un poco más sobre sus últimos proyectos. La lista es larga pues la venezolana no pierde un minuto de tiempo para dedicarse a su línea de productos nutritivos, a su colección de ropa by Sharon Fonseca que pronto saldrá con nuevos diseños y sobretodo a su rol de mamá de la pequeña Blu Jerusalema fruto de su matrimonio con el reconocido Gianluca Vacchi. ¡Todo esto lo podrás ver en el vídeo completo de la entrevista aquí arriba¡ Y como somos fans de su estilo al vestir que se caracteriza por ser tan chic, descomplicado pero siempre glamoroso, aprovechamos para que nos enumerara algunas prendas indispensables que tiene en su guardarropa y que todas podemos obtener y lucir, si no es que ya las tenemos en el armario. Pues como bien lo dice Fonseca no importa la marca, sino la comodidad y la forma en que lleves tu look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empezamos por los básicos como unos tenis o zapatos deportivos completamente blancos que van divinos en cualquier momento del día. La comodidad y la moda se dan la mano y hay mil opciones para escoger a precios fabulosos. Otra cosa que no puede faltarte para cualquier ocasión es una camiseta o T-shirt blanca de cuello redondo, que puede lucirse sola o con diversas prendas como una camisa de abotonadura, un saco o chaqueta. Luce genial con jeans, caquis o shorts para la temporada. Pasando del blanco al negro, otra de sus prendas favoritas es un blazer clásico que puede complementar desde el atuendo más elegante hasta el más informal tanto para el día como para la noche. Y para ponerle un toque de color a la vida, Sharon nos confiesa que su tono favorito para la primavera es el verde. ¡Y que bien le queda! La obsesión por este tono no sólo se manifiesta en sus trajes sino también en algunos accesorios que van desde el calzado hasta sus llamativos bolsos. ¡Ya lo sabes! Busca en tu armario esos básicos que tenías olvidados y combínalos con estilo. Lo que más impacta de un look es la forma como se proyecta y para la muestra está el glamour inconfundible de Sharon Fonseca.

