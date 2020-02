Shakira y Jlo ¡Así lucen sus muñecas Barbie! Aunque todavía no sabemos si saldrán a la venta, la empresa de juguetes Mattel celebró el poderoso medio tiempo de la Super Bowl con dos muñecas Barbie en homenaje a las latinas más hot del momento. ¿Crees que se parezcan a Shakira y Jennifer Lopez? By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal fue el éxito del medio tiempo del último Super Bowl de la mano de Jennifer Lopez y Shakira, ¡que su eco continúa arrebatando titulares! Ahora la noticia nos llega a raíz de un post de instagram de la muñeca más internacional, Barbie, cuya cuenta rápidamente se encargó de felicitar a las latinas más hot del momento, señalando que ambas cantantes eran las verdaderas ganadoras de la noche. Todavía no se sabe si las muñecas saldrán a la venta o fue un simple guiño de la firma a la comunidad latina y a estas divas de la musica, Jlo y Shakira, quienes deslumbraron al mundo desde el escenario con una puesta en escena impecable durante el intermedio del partido de fútbol americano más importante del año. De hecho, Shakira sí tiene una Barbie que fue lanzada hace años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Uno de los mejores intermedios de la historia, según muchos, el medio tiempo de estas grandes mujeres no estuvo exento de polémica. Desde la infinidad de mensajes políticos a traves de numerosos símbolos, hasta el tono sensual, demasiado caliente para algunos televidentes que protestaron. Image zoom Hubo incluso un cristiano que habló de demandar a la NFL por daño moral en el medio tiempo del Super Bowl. Para él, el show que llevaron a cabo Shakira y Jennifer Lopez fue “más propio de un striptease que de un partido de fútbol”. Image zoom Recientemente, Jennifer Lopez se defendió ante las críticas al ser preguntada en un red carpet qué pensaba al respecto: “Tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy consciente de lo que hacemos”, aseguró Jlo a Variety. “Hicimos un show que en mi opinión celebró a las mujeres y a nuestra cultura latina. No voy a dejar que me afecte la opinión de esas personas que quieren ser negativas”. Advertisement

