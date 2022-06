Shakira se puso el vestido de la "venganza" como lo hizo la princesa Diana en su momento La cantante colombiana se lució en Cannes my a pesar de lo que estaba viviendo en su relación de pareja. shakira Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra, ya te habrás enterado de que Shakira y Piqué anunciaron su separación después de 12 años de relación y como era de esperarse la noticia ha causado conmoción en el mundo del espectáculo. Y es que según se rumora, la razón de la separación de la pareja fue una infidelidad de parte del futbolista. Si bien solo hace unos días que la cantante confirmó que se separaba de su pareja, los problemas ya existían hace un tiempo. Cuando decimos hace un tiempo, nos referimos a hace una semana y media cuando la artista desfiló por la alfombra de roja de la premier de la película Elvis, durante el Festival de Cannes. La cantante causó sensación al llegar ataviada con un elegante y ceñido traje negro strapless con una pronunciada abertura lateral, de Mônot, que dejaba ver su increíble figura. Para complementar su look, la intérprete de My Hips Don't Lie, eligió sandalias negras atadas al tobillo, guantes transparentes y joyas de Chopard. Ahora que todos sabemos que en ese momento la artista estaba pasando por un momento difícil, es muy posible que la elección de su atuendo la haya hecho pensando en su "revancha", tal y como en su momento lo hizo la princesa Diana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para los que no recuerdan, cuando la desparecida princesa Diana confirmó la infidelidad de su esposo, el príncipe Carlos, llegó a una gala ataviada con un coqueto y llamativo vestido negro con los hombros al descubierto, que fue bautizado como el vestido de la venganza y hasta hoy sigue siendo uno de los looks más icónico de la recordada princesa. Shakira Credit: Stefanie Rex/picture alliance via Getty Images Princess Diana Credit: Jayne Fincher/Getty Images Shakira Credit: Marc Piasecki/FilmMagic Shakira Credit: Marc Piasecki/FilmMagic Ahora, muchos están comparando el look de la cantante colombiana con el que en ese momento llevó Lady Di y la verdad no están muy lejos de la realidad. Y es que, en su paso por la alfombra, la artista lució espectacular. De hecho, este ha sido uno de los atuendos más fabulosos que ha portado en los últimos años. Si como la princesa, la cantante quiso dejar claro que está mejor que nunca, creemos que lo ha logrado.

