El look del día - mayo 8, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Shakira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Anitta y Maluma El look del día Credit: Instar Images/The Grosby Group Los cantantes subieron la temperatura en un evento en Miami, donde la brasileña portó este sexy traje con aberturas y tiras cruzadas que dejaba al aire su abdomen y si pierna, con unas sandalias de tiras. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram La conductora nos dejó si n aliento con este sensual traje naranja hecho a la medida de la firma EB x Men, con aberturas y espalda al aire que lució con zapatos de tacón amarrados al tobillo en el mismo color, y llamativos aretes de Fernando Rodríguez en el plató de Mi famoso y yo. 2 de 10 Ver Todo Shakira El look del día Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante estuvo presente en la carrera de Fórmula 1 en Miami después de su reconocimiento como Mujer del año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música y presumió silueta con este original top verde militar estilo corsé, con aberturas y un pantalón deportivo del mismo color con paneles de rejilla y bolsillos cargo. Tenis y grandes lentes de sol completaron su look. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram La reportera fue otra de las caras conocidas que no quiso perderse la carrera de Fórmula 1 en Miami, donde la vimos con pantalón de mezclilla, un top blanco fruncido y tenis. 4 de 10 Ver Todo Becky G El look del día Credit: Emma McIntyre/Getty Images for SiriusXM Con este luminoso conjunto de minifalda amarilla con motivos dorados y original chaqueta de punto vimos a la cantante en los estudios de SiriusXM en Miami durante el fin de semana. 5 de 10 Ver Todo Eva Longoria El look del día Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic La actriz fue invitada especial en la gala Gold House en Los Ángeles con este elegante vestido recto de original escote decorado con pedrería brillante de David Koma que combinó con sandalias y artes largos también con brillos. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Luis Fonsi y Águeda López El look del día Credit: 305pics/GC Images La pareja salió de fiesta por Miami y la modelo presumió piernas con este minivestido negro con brillos y zapatos de tacón decorados con lazos. 7 de 10 Ver Todo Rihanna El look del día Credit: Gotham/GC Images La cantante no deja de maravillarnos con su peculiar estilo premamá. En Nueva York la vimos salir a cenar con un conjunto de minifalda y chaqueta deportiva de los Yankees, que lució con botas altas holgadas blancas, aretes de diamantes y labios rojos. 8 de 10 Ver Todo Kim Kardashian El look del día Credit: Jim Poorten/NBAE via Getty Images La empresaria se sentó a pie de pista en un juego de baloncesto de los Angeles Lakers con este pantalón de mezclilla ancho, tacones al tono, top blanco, gabardina transparente y una cartera rígida plateada. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Rodríguez El look del día Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La actriz dijo presente en el evento Fast X Experience en la sede de Telemundo con este top de rejilla con brillos, pantalón blanco entubado y zapatos melocotón. Le puso su toque rebelde con esta cazadora corta estilo motero de color naranja. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

