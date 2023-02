Clínica estética revela cuáles son los retoques que Shakira les ha pedido Un centro de belleza de Barcelona ha contado qué les solicita la cantante cada vez que va y qué es lo más reciente que se ha hecho en el rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una de las cosas que más atrapan de Shakira, según su fanaticada, es su naturalidad. No solo a la hora de comunicarse con sus seguidores, sino también desde un punto de vista físico. Aunque la artista cuida mucho su imagen, nunca se ha caracterizado por ser esclava de sus looks. Cuando ha tenido que mostrarse de estar por casa, sin maquillaje y ropa cómoda, lo ha hecho sin esconderse. Eso no quita que la colombiana esté pendiente de los detalles de su físico y se mime cuando toque hacerlo. Esta semana, la revista española VANITATIS compartía las declaraciones en exclusiva de una clínica estética de Barcelona donde, asegura, acude la colombiana. Uno de sus trabajadores ha contado qué es lo que suele hacerse en la cara y cuál ha sido su retoque estético más reciente con la salida de su nueva canción con Karol G, "TQG", y toda su presencia mediática en estos meses. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images) Para empezar, el centro confirmó a dicho medio de entretenimiento que ella sabe lo que quiere, cómo y dónde lo quiere. Hasta controla la medida exacta y el lugar concreto donde hay que pinchar, en el que caso que se trate de relleno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando estás con la aguja te dice: 'Pónme 0,2 de toxina aquí', y te señala el punto exacto. 'Pónme 0,5 de ácido allí', y te indica otro punto exacto. Conoce su cara a la perfección y dirige al personal", expresó una fuente de dicha clínica, tal y como cuenta VANITATIS. ¿Qué le gusta retocarse? "Se toca el entrecejo, los labios, el surco nasogeniano, la barbilla, la comisura de los labios…". Además, todo se hace "con orden directa de ella, no deja nada al azar", añade el entrevistado. Entre lo más reciente, apuntan que está un relleno en los labios que se ha notado especialmente en un video promocional de su página de perfumes. Si bien es cierto que el maquillaje hace que se vean más gruesos, VANITATIS confirma que Shakira se los ha retocado. "Ha aumentado el volumen de sus labios, dándoles una forma más jugosa y carnosa", lee el artículo. Una información de la que la intérprete jamás ha dado detalles.

