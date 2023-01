Esto es lo que ha dicho Shakira tras las imágenes de Gerard Piqué subido a un Twingo Poco después de que el deportista se dejara ver en el famoso coche, ella también ha compartido un mensaje de los suyos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo ha comenzado con sorpresas. Gerard Piqué se encargaba de darle actividad al día de descanso al aparecer en su puesto de trabajo en la Kings League subido a un coche de la marca Twingo. La risa traviesa del futbolista deja claro que nada es casualidad y que de jugar, juegan todos. Él el primero. El video ha dado la vuelta a las redes donde se ha hecho viral de inmediato. ¿Cómo ha reaccionado Shakira ante semejante paso de su ex? También ha utilizado las redes para compartir un mensaje justo después de que el video del deportista viera la luz. En su publicación la cantante no se queda corta en emociones. Shakira y Piqué Shakira publica mensaje tras la aparición de Piqué en un Twingo | Credit: Shakira (Photo by Ian MacNicol/Getty Images) Gerard Piqué: Kings League/Twitter Aunque no hizo mención alguna a los objetos promovidos, primero en su canción, y, posteriormente, por Piqué, si dejó claro lo que le importa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡3 días consecutivos número 1! ¡Es increíble! Gracias a todos por el apoyo que me dan", escribió la artista con los datos en la mano. Un mensaje que llega apenas una hora después de que Piqué hiciera una de las suyas. Con estas palabras, Shakira se centra en lo que para ella es la razón de todo: el éxito de su canción, la propagación de su mensaje y el apoyo de millones de personas. Pero eso no ha sido todo, Shakira sigue celebrando por todo lo alto en su casa este gran logro tal y como muestran las imágenes del programa español Plan de tarde que, este domingo, mostraba el saludo de la artista desde la terraza de su casa a sus fans que la aclamaban en la calle. Además de un récord musical, la colombiana también ha ganado mucho más amor de la gente del que ya contaba. La sesión #53 de la artista y Bizarrap sigue en el número uno de Spotify con casi 13 millones de streams. ¿Qué dirá su ex a eso?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto es lo que ha dicho Shakira tras las imágenes de Gerard Piqué subido a un Twingo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.