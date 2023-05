Este es el provocativo look de Shakira con el que Tom Cruise se fijó en ella Soltera y cada día más bella, la colombiana arrancó suspiros en las carreras de Fórmula 1 este fin de semana en Miami. El actor de Top Gun quedó rendido a sus curvas ¡gracias a este modelito! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestra admirada Shakira luego de ser homenajeada como la Mujer del Año en los Billboard Mujeres de la Música, disfrutó su domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami. Su presencia y atractivo no pasan desapercibidos... ¡y mucho menos ahora que anda soltera y guapísima! En este escenario deportivo por donde pasan muchos famosos y celebridades amantes de la velocidad y las emociones extremas, hay muchos encuentros entre amigos y aficionados, siendo este el caso de la cantante colombiana quien lo pasó de lo lindo en el evento y se codeó con la crema y nata del entretenimiento. Shakira and Tom Cruise Formula 1 Credit: Getty/ Chris Graythen Uno de esos famosos con quienes compartió fue el actor Tom Cruise, que como vemos en estas imágenes junto a la cantante de Hips Don't Lie quedó deslumbrado con el magnetismo de la artista, tal como reportan fuentes cercanas y portales de entretenimiento como Page Six que dice en una nota: "Está extremadamente interesado en buscarla". ¿Sería además de su belleza y simpatía el look súper cool de "Shaki" el que logró el encanto? Nos pusimos la tarea de averiguar los detalles de su propuesta fashion para compartírtelo por si decides inspirarte en este estilo casual y relajado pero muy seductor. La madre de Milán y Sasha, de 46 años, asistió a la carrera con un enterizo de bandas verde oliva anudados con dos turas al cuello, con un pronunciado escote y con atrevidos recortes o cut outs en los costados. La prenda también tenía un leve estampado felino que le daba a su look una apariencia salvaje. El top se combinó con pantalones atléticos tipo chándal de malla ventosa en un verde similar, anudados con un cordón elástico en la cintura. Shakira Formula 1 look Credit: Getty/Chris Graythen Para rematar su conjunto, la artista lució un par de grandes gafas negras de Loewe con marcos gruesos que eclipsaban sus rasgos o cualquier vestigio de cansancio de la gran celebración de Billboard de la noche anterior. El modelo en acetato de sus lentes de sol es el "Anagram Mask" y cuesta aproximadamente $400 dólares. Loewe sunglasses Shakira Credit: Loewe El complemento fabuloso al look fue la frondosa melena suelta de la barranquillera peinada en ondas voluminosas. Aunque su calzado no es visible en estas imágenes, es probable que la estrella usara un par de cómodas zapatillas deportivas lo que aumenta aún más el carácter informal de su look. Shakira a menudo opta por los tenis de todo tipo en ocasiones relajadas. La autora del Waka Waka disfrutó durante la carrera de alegres instantes con famosos conocidos como el diseñador Ricardo Tisci a quien admira por sus creaciones. Y también con artistas amigos como el gran cantante Will.I.Am del grupo musical Black Eyed Peas. Aún así, los ojos de la prensa se mantuvieron puestos en el singular encuentro con la estrella de Top Gun: Maverick que no sólo se dio en la parrilla de salida de la carrera. Posteriormente fueron vistos conversando en una suite de hospitalidad privada donde el actor americano de sesenta años, pudo conocer un poco más sobre la recién condecorada Mujer del Año. Dicen también por ahí que ya le envío flores y que está ¡muy interesado en cortejarla! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que el hábito no hace al monje, no nos cabe duda de que las curvas de Shakira y este look tan adecuado, de seguro subieron las revoluciones a quienes la admiraron en el evento del Grand Prix de Fórmula 1. Ya pronto sabremos más de los avances y las conquistas de sus posibles galanes. ¡A facturar y cautivar Shaki!

