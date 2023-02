¡Feliz cumpleaños Shakira! Mira los mejores looks de la colombiana desde que está soltera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Shakira cumple 46 años en uno de sus mejores momentos profesionales, con varios temas número uno y virales coreografías, y por primera vez en muchos años, la colombiana lo celebra soltera tras anunciar su separación de Gerard Piqué tras 12 años de amor el pasado junio. Empezar galería Cannes glamoroso Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Marc Piasecki/FilmMagic Aunque cuando pisó la alfombra del festival de cine de Cannes enfundada en este vestido palabra de honor con una gran abertura en la falda, aún no había anunciado su separación de Piqué, después se supo que para esta fecha ya lo habían decidido y se le nombró "vestido de la venganza" por lo espectacular que se veía la artista. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alianza británica Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Cortesía Burberry A final de año, la cantante colombiana fue la elegida por Burberry para protagonizar su campaña de fin de año en la que la vimos con atuendos tan espectaculares como este vestido transparente con pedrería. 2 de 8 Ver Todo Invitada estrella Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Shakira se mantiene en plena forma y así lo demostró en el plató de Jimmy Fallon con este minivestido granate con cuerpo estilo corsé con transparencias con el que presumió pierna y buen humor. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Inspiración lencera Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Instagram Muy activa en las redes sociales, la mamá de Milan y Sasha comparte michos videos bailando. Así lo hizo tras recibir un premio en Londres el pasado noviembre, con una minifalda negra, blusa transparente y sexy brasier con encaje a la vista. 4 de 8 Ver Todo Jurado popular Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Instagram Shakira funge como jurado en la competencia Dancing with myself (NBC), y siempre destaca por sus looks coloridos, como este top rojo palabra de honor y pantalón de látex en tono ciruela. 5 de 8 Ver Todo Bailarina exótica Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Instagram La cantante conecta mucho con sus seguidores proponiéndoles bailes y divertidos retos con sus canciones. En un video apareció bailando bachata con estos llamativos pantalones estampados con llamaradas y un sensual top con aberturas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mensaje directo Shakira - BZRP Credit: Instagram/@shakira En en el video de su última canción, en la que más mensajes directos le ha mandado a su ex, la estrella eligió un colorido set satinado en rosa fucsia con un kimono verde que escondía varios simbolismos. También los looks de Te felicito y Monotonía eran bien sensuales, con prendas con abertura en colores brillantes. 7 de 8 Ver Todo Entrevista sexy Cumpleaños Shakira soltera looks Credit: Revista ELLE Instagram/ Jaume de Laiguana En una entrevista con la revista ELLE en septiembre del año pasado, la artista abrió su corazón y habló, entre otras cosas, de su separación. Posó con increíbles y románticos looks como este minivestido satinado de color rosa estilo bustier de Versace, muy alejado de lo que nos tiene acostumbrados, y su melena al viento. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

