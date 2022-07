¡Shakira presume bikinazo en las playas de México y dispara el mercurio! La artista se reencontró con sus pequeños para pasar unas inolvidables vacaciones en la playa y lució más espectacular que nunca creando tendencia, una vez más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que sus pequeños pasaran unos días con Gerard Piqué, ahora Sasha y Milan están con su mami, Shakira, pasando sus vacaciones. La cantante hizo las maletas y se llevó a sus retoños a las paradisíacas playas de México donde los tres se mostraron felices y disfrutando a tope de estos días en el Caribe. Además de esa alegría de estar con sus hijos, Shakira también deslumbró por su sensualidad. La artista volvió a elegir el color morado para su bikinazo y un modelo muy rockero que ha vuelto a crear tendencia. No se trata de un traje de baño cualquiera, sino de uno muy al estilo de la intérprete que no todo el mundo puede llevar y lucir con esa sensualidad. Shakira Shakira | Credit: (Photo by FABRICE COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) Se trata de un conjunto de dos piezas compuesto por un top con flecos y una parte inferior que llega en forma de minifalda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante derrochó sensualidad y buen gusto con esta elección playera con la que, una vez más, volvió a mostrar su cuerpo en plena forma. Shakira en México Shakira en México | Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Shakira en México Shakira en México | Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group No es la primera vez que Shakira luce un bikini así. Hace un tiempo volvió a causar furor con un modelo muy parecido que ¡ella misma diseñó! "Este es un nuevo traje de baño que yo diseñé y mi amiga Bego me hizo. ¡Siempre necesito crear para mí en el verano!", expresó en esta publicación de Instagram del verano del 2020. En esta ocasión, Shakira lució igualmente al natural y embelesada al ver a sus hijos jugar y divertirse en el mar. A pesar de los difíciles momentos vividos tras su separación con el futbolista y la crisis de salud de su papá, ha sabido sacar fuerzas gracias a sus dos grandes amores.

