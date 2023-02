Ella es Isabella Mebarak, la sobrina de Shakira que ha diseñado su famosa sudadera La artista presumió orgullosa el trabajo de la joven. "¡Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina!", anunció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dicen que el talento se lleva en la sangre. En el caso de la familia de Shakira, parece que es así. La artista acaba de confirmar que su famosa sudadera con el mensaje de su canción sesión #53 con Bizarrap, ya está a la venta. Lo ha compartido emocionada en sus redes sociales junto con el link que te lleva al sitio donde se puede comprar. La gran sorpresa ha sido cuando la artista ha contado quién está detrás de este diseño. "¡Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina!", anunció. Se trata de Isabella Mebarak, toda una estrella en TikTok por sus originales videos y creaciones artísticas, incluida la moda. Isabella Mebarak y Shakira Isabella Mebarak y Shakira | Credit: Instagram/isabellamebarak; Luke Walker/Getty Images Tops, leggins, suéters, accesorios y mucho más, son algunas de las espectaculares creaciones de esta joven artista que ha preferido mantenerse al margen de su apellido y brillar por sí misma. Lo está haciendo. Y ahora, con esta sudadera tan original, muchísimo más. En ella, además de ver la famosa imagen de Shakira hecha dibujo, también le acompaña la parte de la canción que dice eso de, "las mujeres no lloran, las mujeres facturan", acompañada del signo de dólar. Shakira sudadera Shakira muestra la sudadera diseñada por su sobrina | Credit: IG/Shakira Shakira Shakira muestra la sudadera diseñada por su sobrina | Credit: IG/Shakira Esta no es la primera vez que la artista ha realizado una pieza para su tía, ya en el pasado Shakira se ha dejado ver con originales tops de Isabella que, revisando sus redes, muestra de forma tímida sin querer tener demasiado protagonismo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Aunque en sus perfiles no hace referencia a su famosa tía, su talento ya es un referente en la comunidad que la sigue. Y es que, al igual que la cantante, ella también tiene un estilo propio que se aleja de lo normal y formal. Como a Shak, a Isabella no le da miedo cambiar de look, pintarse el cabello de diferentes colores, probar distintos cortes y romper con las normas establecidas de la moda. Sus publicaciones y diseños así lo demuestran. Aunque ya se ha hecho su nicho en esto del arte y la creación, con este atrevido diseño para su tía, su proyección podría dispararse aún más si cabe. La prenda vale $60 y es unisex.

